16.04.2020

Маяки не бегают за лодками



... Или прощальное письмо главного редактора журнала «OBNINSKLIFE» Елены Зуевой.

 

Нашему журналу - 5 лет.

Он стал совсем взрослым и самостоятельным, год от года креп, учился входить в закрытые двери и говорить честно.

Наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что этот журнал - моё личное детище.

Я прекрасно помню, как создавала его, как по-детски глупы и наивны были первые материалы и проекты!

Но пять лет для меня пролетели незаметно.

Так бывает, когда ты влюблен в свое Дело и веришь, что создан для него.

Я думала, журнал «OBNINSKLIFE»- мой пункт конечного назначения, но оказалось, что это совсем не так. Он - НОВАЯ взлётная полоса.

Сожалею, но снова пора в дорогу, грустно собираю «чемоданы», пора на очередной старт.

Мне сейчас непросто, поверьте. Вы все мне стали родными и близкими.

Но, надеюсь, что там, за горизонтом, меня ждут новые мечты и победы.

Увы, это будет уже без вас.

Наверное, всех интересует, почему ТАК и почему именно сейчас, когда вокруг столько неопределенности, неразберихи и страхов?

Могу ответить.

Хочу сделать это максимально честно для вас, дорогие мои читатели.

Я устала от разочарований.

Я - живая, ранимая женщина, а не «железный Феликс», как всем кажется.

Да, внутри меня - броня: броня самодостаточности, уверенности в себе и своей правде.

Ядовитые дротики публичного осуждения не травят меня ядом негатива, потому что не проникают внутрь, но есть факты.

Я опытный профессиональный журналист с большим стажем работы, 28 лет.

Я привыкла работать с фактами- и только. А они - штука порой безжалостная. Даже для меня, опытного матёрого «ворошиловского стрелка».

Что я имею в виду?

Например, статистику - тех, кто в сложный момент протянул мне руку помощи.

Их было немного. Точнее, не так.

Их было много. Но - тайно.

Написавших тихо, на ушко: «Держись!»- и громко промолчавших в эфире.

Это неплохие люди, я их ни в коем случае не осуждаю.

Ведь смелость дана не всем, а молчание- универсальная тактика дипломата, который ни с кем не хочет портить отношений, потому что пока неизвестно, с кем сегодня выгоднее дружить.

Поверьте, это действительно прекрасные люди, но их повышенная готовность в любой момент «перевербоваться» в более выгодные связи стала последней каплей моего человеческого терпения.

Теперь это только шлагбаум для дальнейшего плодотворного сотрудничества и партнерства. 

И все.

Точка.

К моему великому сожалению, здесь слишком мало осталось тех, с кем можно пойти в разведку.

Простите.

Некоторые герои оказались марионетками, кумиры - фальшивыми репликами, а лучшие ораторы - куклами на коленке чревовещателя.

Я ракетой устремляюсь вверх и отбрасываю все ненужные для меня ступени.

Не хочу больше тратить свой ресурс на сопротивление: убеждать, доказывать, расследовать.

Я ХОЧУ ЛЕТАТЬ.

И последнее, важное.

Маяки не бегают за лодками. Они просто стоят и светят в темноте.

Для многих их свет будет спасительным, а есть и такие, кто изначально душевно слеп, но пока не подозревает об этом.

Они обязательно разобьются об этот чертов маяк и страшно разозлятся.

На него же! А на кого ж ещё?!

Не на себя же, такого умного и красивого, да ещё и в белом пальто!

Я очень благодарна этому жизненному опыту.

Правда.

Моя душа до краев наполнена благодарностью.

Всем.

Я ТАК глубоко любила свое Дело, ТАК сильно проросла в эту работу, ТАК эмоционально была привязана, что, наверное, не помоги мне Вселенная с таким трамплином, я бы никогда не встала, не пошла дальше и не взлетела.

И да - если вы решили, что журнал закрывается, то спешу вас разубедить в обратном.

Журнал будет развиваться и здравствовать, потому что я с радостью делегирую работу главного редактора достойному преемнику.

Кому?

Дождитесь следующего номера, и все узнаете: да, я - знатная интриганка.

Меня снова манят новые горизонты, и я ухожу на зов своего сердца.

Знаю, что поступаю правильно, мое сердце всегда разговаривает со мной интуицией. Оно никогда меня не обманывало и не предавало.

И именно оно шепчет мне слово: «Сейчас!» и отзывается внутри тихой благодарностью:

«Лена, вперёд!

Верь в себя и все получится!

Пожалуйста, успокойся!

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

 

Кто-то, возможно, трактует это обращение как капитуляцию.

Кто-то - как повод пожалеть меня.

Кто-то - как признание, что я не справилась.

А на самом деле - это просто очень честное «спасибо и прощайте» от женщины, которая любима, сильна и вдохновлена, а такую Женщину невозможно сломать.

Это ПЛОХИЕ новости для всех, кто пытался.

И ХОРОШИЕ для всех, кто верил в меня.

А еще - это письмо благодарности и любви.

Эти пять лет, несмотря ни на что, были одними из самых счастливых в моей жизни! Трогательные, ценные и значимые.

Они дали мне так много, помогли стать сильнее и ярче, они сделали меня - мной.

Очень важно уйти вовремя, не потеряв себя, уйти на взлёте, освободив себя от якорей, и взлететь, ухватившись за самое важное - ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ СЕБЕ.

Я абсолютно точно знаю, что за горизонтом меня  ждет что-то интересное, а вас, дорогие мои читатели, - нужные, помогающие, развлекающие публикации в любимом журнале «OBNINSKLIFE».

Гарантирую: качество материалов не пострадает, скорее всего, журнал просто подкорректирует курс: ведь у него будет новый капитан.

На прощание опубликую свой не вышедший до сих пор материал о моей личной встрече с Далай-Ламой.

Я его очень долго готовила и решила, что в качестве прощальной статьи он подходит идеально.

Плачу.

Честно.

Всех люблю.

Всем спасибо.

Прощайте.

Сознательно употребляю этот глагол во всех его смыслах.

Здравствуй, новая «Я»!

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