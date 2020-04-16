Маяки не бегают за лодками

... Или прощальное письмо главного редактора журнала «OBNINSKLIFE» Елены Зуевой.
Нашему журналу - 5 лет.
Он стал совсем взрослым и самостоятельным, год от года креп, учился входить в закрытые двери и говорить честно.
Наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что этот журнал - моё личное детище.
Я прекрасно помню, как создавала его, как по-детски глупы и наивны были первые материалы и проекты!
Но пять лет для меня пролетели незаметно.
Так бывает, когда ты влюблен в свое Дело и веришь, что создан для него.
Я думала, журнал «OBNINSKLIFE»- мой пункт конечного назначения, но оказалось, что это совсем не так. Он - НОВАЯ взлётная полоса.
Сожалею, но снова пора в дорогу, грустно собираю «чемоданы», пора на очередной старт.
Мне сейчас непросто, поверьте. Вы все мне стали родными и близкими.
Но, надеюсь, что там, за горизонтом, меня ждут новые мечты и победы.
Увы, это будет уже без вас.
Наверное, всех интересует, почему ТАК и почему именно сейчас, когда вокруг столько неопределенности, неразберихи и страхов?
Могу ответить.
Хочу сделать это максимально честно для вас, дорогие мои читатели.
Я устала от разочарований.
Я - живая, ранимая женщина, а не «железный Феликс», как всем кажется.
Да, внутри меня - броня: броня самодостаточности, уверенности в себе и своей правде.
Ядовитые дротики публичного осуждения не травят меня ядом негатива, потому что не проникают внутрь, но есть факты.
Я опытный профессиональный журналист с большим стажем работы, 28 лет.
Я привыкла работать с фактами- и только. А они - штука порой безжалостная. Даже для меня, опытного матёрого «ворошиловского стрелка».
Что я имею в виду?
Например, статистику - тех, кто в сложный момент протянул мне руку помощи.
Их было немного. Точнее, не так.
Их было много. Но - тайно.
Написавших тихо, на ушко: «Держись!»- и громко промолчавших в эфире.
Это неплохие люди, я их ни в коем случае не осуждаю.
Ведь смелость дана не всем, а молчание- универсальная тактика дипломата, который ни с кем не хочет портить отношений, потому что пока неизвестно, с кем сегодня выгоднее дружить.
Поверьте, это действительно прекрасные люди, но их повышенная готовность в любой момент «перевербоваться» в более выгодные связи стала последней каплей моего человеческого терпения.
Теперь это только шлагбаум для дальнейшего плодотворного сотрудничества и партнерства.
И все.
Точка.
К моему великому сожалению, здесь слишком мало осталось тех, с кем можно пойти в разведку.
Простите.
Некоторые герои оказались марионетками, кумиры - фальшивыми репликами, а лучшие ораторы - куклами на коленке чревовещателя.
Я ракетой устремляюсь вверх и отбрасываю все ненужные для меня ступени.
Не хочу больше тратить свой ресурс на сопротивление: убеждать, доказывать, расследовать.
Я ХОЧУ ЛЕТАТЬ.
И последнее, важное.
Маяки не бегают за лодками. Они просто стоят и светят в темноте.
Для многих их свет будет спасительным, а есть и такие, кто изначально душевно слеп, но пока не подозревает об этом.
Они обязательно разобьются об этот чертов маяк и страшно разозлятся.
На него же! А на кого ж ещё?!
Не на себя же, такого умного и красивого, да ещё и в белом пальто!
Я очень благодарна этому жизненному опыту.
Правда.
Моя душа до краев наполнена благодарностью.
Всем.
Я ТАК глубоко любила свое Дело, ТАК сильно проросла в эту работу, ТАК эмоционально была привязана, что, наверное, не помоги мне Вселенная с таким трамплином, я бы никогда не встала, не пошла дальше и не взлетела.
И да - если вы решили, что журнал закрывается, то спешу вас разубедить в обратном.
Журнал будет развиваться и здравствовать, потому что я с радостью делегирую работу главного редактора достойному преемнику.
Кому?
Дождитесь следующего номера, и все узнаете: да, я - знатная интриганка.
Меня снова манят новые горизонты, и я ухожу на зов своего сердца.
Знаю, что поступаю правильно, мое сердце всегда разговаривает со мной интуицией. Оно никогда меня не обманывало и не предавало.
И именно оно шепчет мне слово: «Сейчас!» и отзывается внутри тихой благодарностью:
«Лена, вперёд!
Верь в себя и все получится!
Пожалуйста, успокойся!
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
Кто-то, возможно, трактует это обращение как капитуляцию.
Кто-то - как повод пожалеть меня.
Кто-то - как признание, что я не справилась.
А на самом деле - это просто очень честное «спасибо и прощайте» от женщины, которая любима, сильна и вдохновлена, а такую Женщину невозможно сломать.
Это ПЛОХИЕ новости для всех, кто пытался.
И ХОРОШИЕ для всех, кто верил в меня.
А еще - это письмо благодарности и любви.
Эти пять лет, несмотря ни на что, были одними из самых счастливых в моей жизни! Трогательные, ценные и значимые.
Они дали мне так много, помогли стать сильнее и ярче, они сделали меня - мной.
Очень важно уйти вовремя, не потеряв себя, уйти на взлёте, освободив себя от якорей, и взлететь, ухватившись за самое важное - ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ СЕБЕ.
Я абсолютно точно знаю, что за горизонтом меня ждет что-то интересное, а вас, дорогие мои читатели, - нужные, помогающие, развлекающие публикации в любимом журнале «OBNINSKLIFE».
Гарантирую: качество материалов не пострадает, скорее всего, журнал просто подкорректирует курс: ведь у него будет новый капитан.
На прощание опубликую свой не вышедший до сих пор материал о моей личной встрече с Далай-Ламой.
Я его очень долго готовила и решила, что в качестве прощальной статьи он подходит идеально.
Плачу.
Честно.
Всех люблю.
Всем спасибо.
Прощайте.
Сознательно употребляю этот глагол во всех его смыслах.
Здравствуй, новая «Я»!