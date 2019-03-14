На честном слове

Дорога в Кабицыне может не дожить до ремонта.



Переход от зимы к весне для дорожников традиционно является самым сложным периодом. Растаявший снег уже перестает скрывать ямы и дефекты на дорогах, а постоянно меняющаяся погода не всегда позволяет вовремя проводить ремонт. Из-за этого автолюбители района начинают жаловаться на нерасторопность дорожной ремонтной службы и задаваться вопросом: приведут ли их в соответствие с нормативами до того, как их окончательно разобьют.

ВЕСЕННИЙ СЮРПРИЗ

То, что приход весны отрицательно сказывается на качестве автомобильных дорог, ни для кого не секрет. Недаром среди автомобилистов бытует поговорка, что асфальт тает вместе со снегом. Причиной этого явления становятся температурные перепады, повышенная влажность и, конечно, низкое качество материалов или самих работ. Попадающая в трещины жидкость то тает, то замерзает, из-за чего дефекты начинают постепенно расти, приводя к образованию ям и трещин.

Больше всего в этом году досталось участкам, находящимся в ведении областных дорожников.

Балабановские автовладельцы жаловались на яму, образовавшуюся в тоннеле на въезде в город. Причиной всех бед стала выемка под ливневую решетку, которая превратилась в рытвину на пути проезжающих машин.

- На это сообщение мы отреагировали быстро, и еще в конце прошлой недели был произведен ремонт. Честно говоря, принятые меры можно назвать временными, поэтому летом эту ливневку надо будет полностью переделать, чтобы больше такая ситуация не повторялась, - пояснил директор ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН.

К слову, Федор Николаевич возглавил организацию всего пару недель назад, и «всплывшие» из-под снега проблемы для него стали своеобразным боевым крещением на новом посту.

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

Если в Балабанове уладить ситуацию смогли достаточно оперативно, то с участком дороги между деревнями Кабицыно и Лапшинка рабочим придется в очередной раз изрядно попотеть. Как отмечают водители, проезжая часть в плачевном состоянии находится с момента строительства дороги, и оттепель в этом случае является лишь побочной причиной, добивающей и без того раскрошившийся и провалившийся асфальт.

- На сегодняшний день эта дорога действительно разваливается буквально на глазах. Все наши силы в том, что касается работ литым асфальтом, мы бросим именно на этот участок. На этот год он стоит в плане по ремонту. Но будет он проходить или нет, пока точно сказать нельзя. И если что-то сорвется, это чревато большими проблемами, - признается Федор Николаевич.

Не согласиться с этими словами сложно. Ведь боровские автомобилисты хорошо помнят, как кабицынскую дорогу сотрудники ДРСУ-5 «отремонтировали» щебнем, заявив, что такой вид работ для асфальтного покрытия вполне приемлем.

ВРЕМЕННАЯ МЕРА

Со своей стороны администрация Боровского района уверена, что в профильном министерстве региона есть понимание проблемы, и это позволяет надеяться, что реконструкцию на кабицынской дороге проведут в срок.

Пока же районной комиссией по безопасности дорожного движения в Калугу было направлено письмо с просьбой закрыть въезд на этот участок проезжей части для большегрузного транспорта. Разбитую дорогу это не восстановит, но хотя бы даст необходимое время, чтобы асфальт дотянул до начала ремонта.

Что касается районных путей сообщения, то здесь ситуация оказалась куда лучше. Как отметил заместитель главы администрации по коммунальным вопросам Алексей СТЕПАНОВ, к нему пока не поступало жалоб на качество покрытия, но, учитывая капризы погоды, чиновники продолжат держать руку на пульсе.

- Пока что с недовольством жителей мы не сталкивались, но нужно понимать, что из года в год это остается достаточно серьезной проблемой, поэтому мы следим за состоянием наших дорог и в случае необходимости готовы проводить ремонтные работы, - отметил Алексей Евгеньевич.

Степан ФЕДОРОВ

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