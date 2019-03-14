Апгрейд имени Ленина

В Боровске мечтают перекроить главную площадь.



На фоне активного обсуждения дальнейшей судьбы Боровска в качестве исторического поселения представление идей по благоустройству центральной площади города осталось за бортом внимания общественности.

А между тем в первый мартовский день отвечающая за разработку проекта компания представила на суд жителей свои первые наброски. В большинстве своем задумки дизайнеров пришлись горожанам по вкусу, но без доли критики все же не обошлось.

С УВАЖЕНИЕМ К ИСТОРИИ

Деньги на благоустройство площади Ленина Боровск может получить в случае победы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Конкуренция достаточно серьезная, но и приз на кону стоит более чем внушительный - целых 55 миллионов рублей из федерального бюджета.

По заказу администрации районного центра архитектурное бюро «Зима» разработало большой проект, который должен преобразить знакомое всем общественное пространство.

Источником вдохновения для дизайнеров послужили старые фотографии и изображения площади Ленина, а предлагаемые решения во многом повторяют последние европейские тенденции.

- Площадь является ключевым местом для города. Это его визитная карточка, и самые важные в истории поселения события происходили именно здесь. И целью нашего проекта было отразить все это, сохранив первоначальный облик пространства, но сделав его доступней и комфортней для жителей, - подчеркнул представитель архитектурного бюро Арсений МИХЕЕВ.

На сегодняшний день площадь Ленина напоминает остров, окруженный со всех сторон автомобильными дорогами и живущий по своему внутреннему укладу. Поэтому одной из главных задач, по мнению специалистов, стало «возвращение» этого пространства в город путем создания новой пешеходной среды. Это будет возможно сделать за счет расширения тротуаров, сужения проезжей части и организации пешеходных переходов. При этом особенно важно будет так перекроить пространство, чтобы людям открывались виды на исторические здания, а также одну из главных его достопримечательностей - расположенный рядом с площадью храм.

Серьезным изменениям подвергнут и проходы внутри торговых рядов. Сейчас они, скорее, похожи на забитую магазинчиками подворотню, а по задумке дизайнеров эти узкие коридоры могут преобразиться в подобие старых европейских улочек с аккуратными магазинчиками и брусчатыми дорожками.

Дополняет задумку множество необычных дизайнерских решений в плане внедрения новых энергосберегающих технологий для освещения или нестандартных цветовых решений, но эти мелочи не так сильно привлекли внимание присутствовавших на презентации боровчан.

ГЛАС НАРОДА

В целом выбранное архитектором направление горожанам понравилось, хотя ряд предложенных решений и вызвал недовольство.

Автолюбители отметили, что сужение проезжей части приведет к образованию пробок, которые и сейчас бывают в выходные дни, а так грозят превратиться в ежедневную проблему. В ответ на это специалисты привели статистику, согласно которой выбранное решение, наоборот, положительно скажется на пропускной способности улицы, но, кажется, переубедить боровчан им так и не удалось.

Серьезную дискуссию вызвал и расположенный у храма пешеходный переход. Привести его в порядок, а лучше и вовсе перенести жители просят не первый год - «зебра» сделана под уклоном и небезопасна для людей. На проекте участок остался без изменений, а потому дизайнеров попросили продумать этот вопрос и передвинуть переход.

Кроме того, жители нашли еще один аспект, о котором не задумались специалисты. Касается он парковочных мест под туристические автобусы, которые в выходные дни занимают много места на площади, а если предполагается сделать центр Боровска местом притяжения гостей из других городов, то необходимо выделить для них отдельную стоянку.

Получив первую реакцию и услышав новые идеи, дизайнеры доработают проект в соответствии с пожеланиями жителей. Но нужно понимать, что пока это всего лишь эскиз и в будущем, когда настанет время приземлять фантазию архитекторов к реальным масштабам, часть задумок может оказаться просто нереализуемой.

Последнее слово же в любом случае останется за авторитетным жюри конкурса, и если оно будет сказано в пользу Боровска, то преображение площади должно прийтись по вкусу и урбанистам, и поклонникам старины.

Степан ФЕДОРОВ

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