Начальнику боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» поправили «корону»

Руководители поселений разошлись в оценке работы местного представительства областного водного монополиста. Причем мнения, озвученные в один день с разницей в пару часов, оказались полярными, вплоть до локального выяснения отношений.

ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ

На рабочей планерке в администрации Боровского района начальник местного участка госпредприятия Николай ПРОКУРАТОВ практически купался в похвале. Николай КАЛИНИЧЕВ, анализируя работу «водяных» за последние полгода, сказал, что проблемы, конечно, остаются, но очевидны перемены в организации работы ГП «Калугаоблводоканал». Для монополиста, которого склоняют в каждом поселении за проблемы с водоснабжением и канализованием, такая оценка главы администрации района сродни короне, с которой молодой руководитель и приехал спустя два часа на аналогичное совещание в Балабаново.

Но в этом муниципалитете госпредприятие, явно, недооценивают, то есть не сильно замечают, как в последнее время меняется отношение «водяных» к работе. Если сопоставить отрезок происходящих, по мнению Николая Прокуратова, перемен, то нетрудно понять, что намекает он именно на собственное руководство. Но этот намек прямолинейные балабановские чиновники оставили незамеченным, задав в очередной раз вопрос: когда в квартирах на верхних этажах домов гагаринского микрорайона появится нормальный напор воды?

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЕРПЕЛИ!

Начальник балабановского участка «Водоканала» Игорь ЛЕБЕДА молчал, поскольку инициативу взял его молодой руководитель, уже успевший прославиться своей несдержанностью, запульнув в соцсети в критикующего боровчанина «вонючим знаком» - веселой какашкой.

На этот раз он заявил, что ремонт, поле которого жители проблемного микрорайона будут получать ресурс в полном объеме, случится по окончании отопительного сезона. Такой ответ возмутил главу города Сергея СУДАКОВА:

- Вы издеваетесь? Перед вами эта задача стоит уже полгода! А людям как быть? Снег топить?

Но Николай Прокуратов нашел что возразить: мол, десять лет так жили и ничего!

Диалог стремительно перешел в очередной скандал, что уже стало привычным делом в общении с местными водяными. И на предположение о том, что руководству города не нравится «лицо» Игоря Лебеды, Судаков ответил, что оно ему и так нравится, разве что меньше, чем Татьяны Владеленовны ( директор УК «РЭУ» Татьяны Малашиной). Но если людям дадут воду, то «лицо» ему понравится больше.

ПО ДОМАМ

Этой перемены в мимике замглавы администрации Михаил ИВАНОВ решил не ждать, предупредив, что по данной проблеме уже написано письмо к руководству ГП «Калугаоблводоканал». Его еще не отправляли адресату, надеясь услышать от местного представительства ресурсоснабжающей организации человечный ответ. Но поскольку ситуация не изменилась, не считая возросшей значимости в собственных глазах руководителей водного предприятия, то его отправят почтой незамедлительно.

После того, как таким образом «корону» сдвинули набок, Николай Прокуратов решил откликнуться на призыв директоров УК пройтись по домам и проверить системы подачи воды, а Игорь Лебеда уверил, что материалы уже заказаны и через месяц ремонтные работы начнутся. Михаил Иванов назначил этот обход на конец недели, при этом не отказываясь от отправки официальной «ноты протеста» в Калугу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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