Более 50 миллионов рублей в Балабанове потратят на благоустройство

В 2019 году Балабаново ожидает масштабное благоустройство. Причем далеко не все работы будут профинансированы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Более 55 млн рублей в муниципалитет поступят из областного и регионального бюджетов, дав возможность реализовать крупные проекты.

Самая весомая сумма запланирована на завершение строительства городского стадиона, а именно на обустройство искусственного покрытия игрового поля. От «живого» газона решили отказаться, воочию оценив все проблемы содержания и использования такого объекта в Калуге. Изменение планов не отразится на общей запланированной стоимости реконструкции стадиона, она обойдется в 17 млн рублей.

Чуть меньше - 15 млн рублей, потратят на строительство тротуара от улицы Боровская (м-н «Околица») до городского кладбища. Деньги на создание безопасного движения пешеходов в этом направлении, о чем балабановцы просят не первый год, выделят из районного бюджета.

На десять миллионов рублей планируют благоустроить улицу Речную, обустроить парковку в районе контейнерной площадки при спуске к реке Страдаловке, а также проложат тротуар вдоль Гагарина, 3.

Восемь с половиной миллионов рублей направят на улицу Дзержинского. 2,8 млн рублей потратят на дорогу от КПП до дома № 106, 2 млн руб. - на детскую игровую зону возле дома № 86, и самым дорогостоящим объектом станет спортивная площадка, которая оценивается в 3,7 миллионов рублей.

Помимо перечисленных выше планов, администрация города надеется на большую благосклонность фортуны, которая может принести Балабанову новые площади для городского Дома культуры и строительства бассейна.

5 млн рублей город ожидает получить из областного бюджета на проектирование водного спортивного объекта на земельном участке в районе улицы Гагарина между домами №№ 21 и 22. Причем, как уточнили в администрации, это будет не ФОК с бассейном, а бассейн с площадями для размещения тренажеров.

Еще 10 млн рублей муниципалитет рассчитывает получить на проектирование Дома культуры в рамках программы реновации подобных объектов. Для этого придется соблюсти ряд условий, поскольку по установленным условиям речь идет о расширении имеющегося здания, а не строительстве отдельного объекта в новом месте. Поэтому рассматривается вариант появления пристройки позади существующего здания ДК, которое будет соединено с основным оранжереей. Стоимость проектных работ оценивается в 10 млн рублей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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