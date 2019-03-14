Чистота и порядок шагнули в Боровский район

Обнинская управляющая компания поджимает местных коммунальщиков.

Управление многоквартирными домами - относительно молодой бизнес, а потому в Боровском районе он прочно стоит на фундаменте развалившихся муниципальных ЖКХ. Появление на этом рынке новых игроков - явление редкое, и воспринимается компаниями, поглотившими муниципалитеты, как вызов. По этой причине новичкам непросто отвоевывать себе территории, если, конечно, действующие УК сами не спровоцируют жителей многоквартирных домов на расставание.

В конце 2018 года на территорию Боровского района шагнула обнинская компания «ЧИП» («Чистота и порядок»), взяв в управление дом № 1А в Кабицыно. А в январе она уже добралась до балабановского дома № 6 на улице Московской. И, как уверяет руководитель группы компаний «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ, у них далеко идущие планы.

ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

- Евгений, почему ваша компания решила прийти в Боровский район, и в частности в Балабаново? И какой интерес в одном доме? Вероятно, это у вас рекламный ход, чтобы показать, как вы работаете, чтобы потом переманить к себе других?

- Мы готовы приходить и в другие районы, нас расстояние не пугает! Тем более, если жители сами просят нас управлять домами. Видимо, их что-то не устраивало в прежней УК. Они обратились к нам, мы подготовили предложение. Актив дома приезжал в Обнинск, смотрел нашу работу, читал отзывы в интернете. Так что это их осознанный выбор.

Что касается одного дома, то два года назад мы тоже так начинали, сейчас в наукограде у нас тридцать пять домов. Расстояние нас не пугает, а работаем мы быстро и качественно.

ЦЕНА КОМФОРТА

- Насколько известно, ваши тарифы выше, чем у балабановских управляющих компаний.

- Как и качество работы. Мы уже два года этим берем.

- И все же разница ощутимая.

- Я бы так не сказал. К примеру, на Московской, 6 тариф вырос на пять рублей с квадратного метра. В Кабицыно другая история, там дома новые, капитальных вложений не требуют, поэтому там тариф мы снизили. Но и там мы уже выполнили ряд работ: заменили насос на ГВС, частично отремонтировали плитку в подъездах, повесили табличку на дом.

Сейчас мы планируем с жителями работы на сезон, обсуждаем применение новых технологий, которые существенно меняют качество жизни в обслуживаемых нами домах.

ПРОЕКТ «ЗВЕЗДНЫЙ»

- И какие новые технологии вы внедряете?

- В Обнинске у нас есть очень интересный проект - Звездная, 15. Компания, управлявшая домом, стала банкротом. Когда мы пришли туда на первое собрание с жителями, было просто страшно заходить: кровля текла с девятого по шестой этаж, запах из подвала шел вверх до середины дома, крысы бегали! В общем, жуть. И мы предложили людям решить все проблемы. Для начала мы с активом дома сделали обход, составили дефектовки, посчитали, сколько будет стоить устранение конкретных проблем. Кроме этого, предложили еще кое-какие изменения. Таким образом, рассчитали тариф. И когда люди выбирали нашу компанию, они сразу голосовали за план текущего ремонта на год и за отдельный тариф сроком на 1 год, который был выше, чем в других домах, почти на тридцать рублей с квадратного метра.

За этот год мы установили новые домофоны с некопируемыми ключами, на рынке дубликат не сделаешь. Поставили систему контроля доступа в подвал и на чердак. Теперь мы знаем, кто и когда из наших сотрудников туда заходил. Если заходит посторонний, то приходит СМС о несанкционированном вскрытии. Установили видеонаблюдение, регуляторы на горячую воду и отопление, за счет чего 2 месяца подряд люди экономили по 27 рублей с квадратного метра, цифра внушительная.

- Насколько реально внедрение этих технологий на домах в Боровском районе, ведь здесь большинство - старые многоэтажки?

- Дом, про который я рассказывал, тоже немолодой, ему почти пятьдесят лет. Все зависит от желания собственников: насколько они чувствуют в этом потребность. Потом внедрение технологий может идти поэтапно или по мере необходимости. К примеру, в одних домах у нас стоит видеонаблюдение, в других - контроль доступа на чердак, несколько домов проголосовало за систему экономии тепла. Поэтому Балабаново и Боровский район не отличаются от Обнинска. Если люди хотят - мы готовы предлагать и внедрять!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

- В начале разговора вы сказали, что инициаторами вашего прихода в Балабаново были жители. А насколько ваша компания инициативна? Ведь люди не всегда располагают информацией касательно тех же технических возможностей.

- Часть своих предложений мы сразу включаем в первое собрание с жителями. Самые распространенные - установка освещения с датчиками движения, видеонаблюдение, домофоны. Мы практикуем различные обучения, часто приглашаем активистов наших домов, проводим с ними семинары на темы ЖКХ. В том числе рассказываем про внедрение нового оборудования, включая их плюсы и минусы. Приглашаем производителей, чтобы люди могли напрямую задать свои вопросы и получить ответы.

- Вы зашли в Балабаново в самый пиковый момент, когда повалили снегопады. Как вы пережили этот период, справились?

- Я считаю, вполне. Знаете, у нас у каждого дома, который мы обслуживаем, есть свой чат в интернете, где жители и управляющая компания общаются, заявки обсуждают. Там пишут, что возле соседних домов колея - невозможно проехать! А у нас все почищено, все хорошо. По отзывам самих жителей, они довольны.

СРЕДИ ЧУЖИХ

- В Балабанове директора управляющих компаний - выходцы из бывших муниципальных предприятий. То есть коммунальщики со стажем и из одной «бочки». Вероятно, вас встретили с позицией «чужакам здесь не место»? Вас, вообще, волнуют эти отношения?

- Да, пока отношения складываются именно так, как вы сказали. Но мы готовы к диалогу и сотрудничеству, что в итоге должно привести к взаимной выгоде, как управляющих компаний, так и жителей Боровского района.

Анна КНЯЗЕВА

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