Удочка на миллионы

Каждую весну в поселениях появляется огромное количество планов по благоустройству. Поскольку за окном уже хозяйничает март, нещадно растапливая последние снежные островки, то местные администрации начали активно презентовать свои планы.

Боровск еще неделю назад похвастал проектом реконструкции площади Ленина, который может быть реализован, если муниципалитет одержит победу в федеральном конкурсе малых городов. А пару дней назад с аналогичным проектом вышла администрация Балабанова, представив строительство зоны отдыха на реке Страдаловке под названием «Дивный берег».

Оба муниципалитета уже во второй раз пытают счастье в этом конкурсе с той разницей, что Боровск в прошлом году выставлял проект зоны отдыха с амфитеатром, а Балабаново - ту же идею с береговой линией, только более амбициозную. Тогда победа прошла мимо, а потому хочется надеяться, что на этот раз муниципалитеты сделали выводы и при проектировании новых заявок учли все «подводные камни».

Несмотря на то, что идеи благоустройства уже представлены, они остаются лишь концептом, в который возможно внесение изменений и дополнения. А потому жители Балабанова еще две недели могут делиться своим видением преображения зоны реки Страдаловки.

В соцсети «ВКонтакте» на станицах «Недели Боровского района» и администрации Балабанова можно оставлять предложениями. Все они будут рассмотрены комиссионно, а самые интересные и реалистичные включены в проект.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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