Киселевские школьники вновь могут оказаться без транспорта за пять километров до школы

В прошлом году о проблеме, связанной с качеством дороги до деревни Киселево, было сказано немало. Главная беда здесь заключается в том, что из-за небольшого числа жителей их просьбы остаются нерешенными.

Повлиять на ситуацию люди каждый раз пытаются при помощи журналистов «Недели». Вот и на этот раз староста деревни Андрей ПАЛАМАРЧУК обратился в редакцию за помощью, без которой местные школьники вновь могут оказаться пешеходами.



Просьбы с пятилетним стажем пустить до деревни школьный автобус так и остались с бумажными обещаниями, а потом и отказами. Район уже потратился на оборудование необходимой для пуска школьного автобуса разворотной площадки не там, где это требовалось. А потому решать вопрос доставки детей до общеобразовательного учреждения, отрезанного киевской трассой, пришлось журналистам и органам власти СП «Ворсино», к которому и относится Киселево.

Благодаря джентльменскому соглашению, забирать и привозить обратно детей согласился частный перевозчик. Однако на днях уже третий раз после договоренности он заявил о том, что готов отказаться от заезда в деревню, поскольку состояние грунтовой дороги грозит его автомобилю серьезными проблемами.

- Перевозчик сказал, что если грунтовку не отремонтируют, он к нам не будет заезжать. В этом случае детям придется пешком идти пять километров по бездорожью, - делится Андрей ПАЛАМАРЧУК.

В районной администрации о ситуации с дорогой знают, но средств на ее асфальтирование в бюджете нет.

- Что касается проезжей части, мы будем ею заниматься в этом году согласно имеющемуся плану. Ремонтные работы будут, а что касается асфальтирования, пока нельзя давать никаких обещаний. Если появится дополнительное финансирование, то будем думать, - пояснил заместитель главы администрации Алексей СТЕПАНОВ.

Уповает Алексей Евгеньевич на деньги, которые обещали выделить на ремонт дорог в рамках договора с Москвой. Но пока неизвестно, когда и в каком объеме эти средства поступят.

Что же до местной администрации, то возглавляющий ее Георгий ГУРЬЯНОВ может только развести руками. Дорога принадлежит району, и как бы сельское поселение не хотело заняться ремонтом, полномочий на это у него нет.

- Внутри деревни мы обязательно будем подсыпать и восстанавливать проезды. Что же касается участка до самого Киселево, то здесь, будь это ремонтные работы или задумки в рамках Фонда приоритетных проектов, последнее слово остается за районными властями, - отмечает Георгий Иванович.

Получается довольно странная картина, когда самое богатое поселение района, на деньги которого реализуются крупные проекты соседей, не может удовлетворить чаянья своих жителей.

Безусловно, в Боровском районе хватает более важных задач, но учитывая давность проблемы и то, что касается она детей, было бы разумно найти необходимую сумму хотя бы в рамках фонда Приоритетных проектов. Ведь если однажды Ворсино откажется выступать в качестве главного донора этой «кассы взаимопомощи», то планы остальных поселений так и останутся изложенными на бумаге фантазиями.

Иван КРЕЧЕТ

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