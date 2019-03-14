14.03.2019

Киселевские школьники вновь могут оказаться без транспорта за пять километров до школы



В прошлом году о проблеме, связанной с качеством дороги до деревни Киселево, было сказано немало. Главная беда здесь заключается в том, что из-за небольшого числа жителей их просьбы остаются нерешенными.

Повлиять на ситуацию люди каждый раз пытаются при помощи журналистов «Недели». Вот и на этот раз староста деревни Андрей ПАЛАМАРЧУК обратился в редакцию за помощью, без которой местные школьники вновь могут оказаться пешеходами.

Просьбы с пятилетним стажем пустить до деревни школьный автобус так и остались с бумажными обещаниями, а потом и отказами. Район уже потратился на оборудование необходимой для пуска школьного автобуса разворотной площадки не там, где это требовалось. А потому решать вопрос доставки детей до общеобразовательного учреждения, отрезанного киевской трассой, пришлось журналистам и органам власти СП «Ворсино», к которому и относится Киселево.

Благодаря джентльменскому соглашению, забирать и привозить обратно детей согласился частный перевозчик. Однако на днях уже третий раз после договоренности он заявил о том, что готов отказаться от заезда в деревню, поскольку состояние грунтовой дороги грозит его автомобилю серьезными проблемами.

- Перевозчик сказал, что если грунтовку не отремонтируют, он к нам не будет заезжать. В этом случае детям придется пешком идти пять километров по бездорожью, - делится Андрей ПАЛАМАРЧУК.

В районной администрации о ситуации с дорогой знают, но средств на ее асфальтирование в бюджете нет.

- Что касается проезжей части, мы будем ею заниматься в этом году согласно имеющемуся плану. Ремонтные работы будут, а что касается асфальтирования, пока нельзя давать никаких обещаний. Если появится дополнительное финансирование, то будем думать, - пояснил заместитель главы администрации Алексей СТЕПАНОВ.

Уповает Алексей Евгеньевич на деньги, которые обещали выделить на ремонт дорог в рамках договора с Москвой. Но пока неизвестно, когда и в каком объеме эти средства поступят.

Что же до местной администрации, то возглавляющий ее Георгий ГУРЬЯНОВ может только развести руками. Дорога принадлежит району, и как бы сельское поселение не хотело заняться ремонтом, полномочий на это у него нет.

- Внутри деревни мы обязательно будем подсыпать и восстанавливать проезды. Что же касается участка до самого Киселево, то здесь, будь это ремонтные работы или задумки в рамках Фонда приоритетных проектов, последнее слово остается за районными властями, - отмечает Георгий Иванович.

Получается довольно странная картина, когда самое богатое поселение района, на деньги которого реализуются крупные проекты соседей, не может удовлетворить чаянья своих жителей.

Безусловно, в Боровском районе хватает более важных задач, но учитывая  давность проблемы и то, что касается она детей, было бы разумно найти необходимую сумму хотя бы в рамках фонда Приоритетных проектов. Ведь если однажды Ворсино откажется выступать в качестве главного донора этой «кассы взаимопомощи», то планы остальных поселений так и останутся изложенными на бумаге фантазиями.

Иван КРЕЧЕТ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»

Женщина вынуждена оправдываться в суде за опекунство над собственным ребенком-инвалидом

Освещение в Писково вернется до конца недели

Третий подход

«Неужели у меня в квартире кто-то прописан?»

Установка шлагбаума отвадила «мусорщиков» от окрестностей деревни Митяево

Родник в Русиново ждет еще одна независимая экспертиза
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
16
марта
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление