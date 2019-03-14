В Боровском районе обнаружили пять газовых нарушителей

В конце января губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поручил провести внеплановые проверки газового оборудования по всему региону.

Не стал исключением и Боровский район, где на сегодняшний день уже провели обход жилфонда и представили результаты проделанной работы.

Проверить исправность газового оборудования осталось примерно в двух тысячах домах и квартирах Боровского района. Большая часть жилфонда уже прошла такую проверку, и ее результаты радуют чиновников.

- В целом ситуация достаточно хорошая. По итогам проведенного осмотра замечания возникли лишь к 261 собственнику. При этом в 11 случаях имевшиеся проблемы газовщики устранили на месте, а остальные были взяты на контроль, - доложил заместитель главы района по коммунальной части Алексей СТЕПАНОВ.

Что же касается серьезных нарушений, повлекших за собой отключения от подачи ресурса, то таких во всех поселениях района насчиталось всего пять. О трех подробной информации нет, но известно, что в Балабанове проверяющие столкнулись с самовольной установкой колонки в квартире. А в Ермолине жилище и вовсе оказалось заброшенным, и никто за состоянием оборудования не следил.

Получается, что на тысячу ответственных боровчан приходится лишь один безалаберный собственник. Это хороший показатель, но иногда и его может испортить «капля дегтя», послужив причиной трагедии.

Одна из таких могла случиться 7-го марта в Ермолине. Житель дома № 3 по улице Гагарина решил самостоятельно поменять колонку, но при подключении перепутал шланги. Из-за этой оплошности газовые трубы заполнились водой, что чудом не повлекло за собой взрыва.

- Человек решил сэкономить и не приглашать специалиста. В результате на сутки дом остался без газа, а устранять такие оплошности - процесс достаточно трудоемкий. Сначала откачали семь ведер воды из системы, затем все просушили и 8-го числа восстановили подачу газа. Что тут можно добавить, я не знаю - все хорошо представляют, чем может закончиться такая забота о своем кошельке, - отметил заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

Вот и получается, что, несмотря на все проверки, досмотры и наказания, единственным гарантом безопасности в обращении с газом остаются сами боровчане. И если люди начнут руководствоваться здравым смыслом, а не ленью или желанием сэкономить, то и бояться, что из-за безответственного соседа может взорваться весь подъезд, больше не придется.

Степан ФЕДОРОВ

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