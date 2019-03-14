Масленичный блин прокатился по Боровскому району

В минувший выходной жители Боровского района провожали зиму и зазывали весну. Учитывая, что на боровской земле находятся восемь городских и сельских поселений, масштаб празднования имел традиционно широкий масштаб и привлек большое количество гостей. А потому на каждой праздничной площадке организаторам пришлось проявить максимум изобретательности и творчества, чтобы именно их Масленица стала многолюдной.

ОТ ЩЕДРОТ

Так сложилось, что проводимые в Ворсине праздники привлекают гостей со всего района. Празднование масленицы в этом году также выдалось довольно масштабным. Были и выступления местных творческих коллективов, и лазанье на столб за сапогом. Но больше всего запомнилась щедрость организаторов - всех участников гуляний бесплатно кормили вкусными блинами и поили горячим чаем.

ТРИ ГУЛЯНЬЯ

Как рассказала глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА, зиму в поселении проводили с настоящим деревенским размахом. Участие в празднике приняло множество людей всех возрастов, и для каждого поколения организаторы постарались придумать что-то свое. Более того, мероприятия прошли сразу в трех деревнях, и, по словам участников, везде гости вели себя очень активно, с готовностью участвовали в конкурсах и чтили масленичные традиции.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Не отставали от соседей и в Кривском, где гуляния проходили на площади перед администрацией поселения. Несмотря на то, что сама деревня в последние годы напоминает небольшой городок, традиции здесь соблюдают неукоснительно. А потому желающих поучаствовать в конкурсах и сжигании чучела набралось с избытком.

Не остался в стороне и глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, принявший участие в забегах на деревянных ходулях.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Спокойно и размеренно проводили зиму в совхозе Боровском. Здесь жители собрались на традиционное чаепитие, где кроме блинов были различные кондитерские изделия и выпечка, понаблюдали за выступлениями творческих коллективов и сожгли чучело.

Как отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК, в таком размеренном темпе праздник здесь проводят уже не первый год, и самое главное в торжестве - это провести время с близкими людьми в уютной и дружеской атмосфере.

ВЫЕЗДНОЙ ПРАЗДНИК

В Совьяках отношение к масленице несколько иное. В самом селе даже не организуют централизованных гуляний, поскольку количество желающих слишком мало.

Как рассказал глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ, местные жители предпочитают выезжать за пределы поселения. Много семей посещают праздник в Боровске, но основным направлением для такого «внутреннего туризма» становится парк «Этномир».

Исключением из этого правила стали дети, для которых в деревнях организовали сразу несколько развлекательных мероприятий.

ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

В Ермолине к празднику начали готовиться заранее и задействовали все имеющиеся в распоряжении ДК «Полет» силы. В результате получилось представление, способное удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Были и песни, и различные конкурсы, и театральные постановки.

На развернувшейся ярмарке горожане могли поесть вкусные блины и шашлык, а самые маленькие ермолинцы еще и прокатиться на лошадях и пони.

БЕЗ ПРОБЛЕМ

Масленицу в Балабанове проводили шумно и весело. И даже отсутствие снега перед городским ДК не помешало горожанам подхватить запал, поданный организаторами праздника. Взрослые и дети участвовали в веселых состязаниях и зазывали в хороводе весну.

Глава города Сергей СУДАКОВ, как следует православной традиции, перед началом пасхального поста попросил у всех прощения. А сами горожане написали на бумажках все свои проблемы и невзгоды и сожгли их в чучеле Масленицы под дружное «Гори, гори, ясно!».

БЕЗ СТОЛБА

А вот районный центр без снега на проводы зимы не остался, поскольку народные гулянья в очередной раз были организованы в сосновом бору. Однако горожан разочаровало отсутствие в этот раз столба с подарками, от которого администрации пришлось отказаться из-за невозможности создать безопасные условия для такого экстремального состязания.

Впрочем, отсутствие полюбившейся забавы с лихвой компенсировали другие развлечения: метание валенка, распиливание бревна на скорость и бой подушками.

Иван КРЕЧЕТ

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