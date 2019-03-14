Спорт-дайджест

ПОБЕДЫ ГУБЕРНСКОГО КУБКА

3 марта в Калуге состоялся «Кубок калужской губернии 2019» по традиционному каратедо секатан, в котором приняли участие более двухсот спортсменов в четырех видах программ.

Воспитанники балабановского ЦФиС привезли домой россыпь личных и командных наград.

Дмитрий ПЫШЕНКО - 1 место (командное КУМИТЭ)

Кирилл ДЕМИДОВ - 1 место (личное КУМИТЭ)

Елизавета ГОЛЯКОВА - 2 место (личное КУМИТЭ)

Александр ИВАНОВ - 2 место (личное КУМИТЭ)

Сергей ФРИПТУЛЯК - 2 место (личное КУМИТЭ), 1 место (командное КУМИТЭ) Анастасия ПИРЧ - 2 место (КАТА), 2 место (КУМИТЭ)

Матвей ТЕМНИКОВ - 3 место (КУМИТЭ), 1 место (командное КУМИТЭ)

Алекс АБРАМЯН - 1 место (командное КУМИТЭ)

В ЕРМОЛИНО ПРИВЕЗЛИ «БРОНЗУ»

В минувшие выходные с 8 по 10 марта в Малоярославце проходили областные соревнования «Белая ладья», в которых принимали участие воспитанники образовательных учреждений из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Жукова, Балабанова и Ермолино.

Из двенадцати команд-участников в финал вышли, естественно, три, и одними из победителей стали ермолинские шахматисты Матвей ДЕНИСОВ, Иван ЧЕРНИКОВ, Иван РОГОВ и Марьяна ТОПИНА. Они порадовали своего тренера Виктора ДАДУКОВА серебряной медалью.

ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ

Воспитанники боровской лыжной секции приняли участие в гонке, посвященной памяти мастера спорта СССР А.В. Филиппова, которая состоялась 9 марта в Калуге.

Из регионального центра юные лыжники привезли семь наград, четыре из которых за первое место: Владимир ГЫСОВ, Виктория ВЕТРОВА, Дарья МАРОСЕЕВА и Степан ВИКТОРОВ. Второе место завоевал Егор ЗИМАКОВ, бронза в копилке Анны ДОРОХИНОЙ и Евгения КУЗЬМИНА.

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