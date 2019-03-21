Школьное лобби

Депутаты Райсобрания заложили дополнительные 46 млн рублей на сферу образования.



На заседании Районного Собрания обсудили внесение изменений в бюджет. Этому событию предшествовали жаркие споры на комитетах, а потому в итоговую повестку дня попали только те предложения, по которым народные избранники смогли прийти к общему мнению.

После принятия поправок самой большой статьей расходов в 2019-ом году стала сфера образования, на которую выделили дополнительные 46 миллионов рублей. Однако даже несмотря на это, некоторые народные избранники остались недовольны объемом программного финансирования.





ДЛЯ КОМФОРТА

Обсуждение бюджета всегда сопровождается серьезными трениями внутри депутатского корпуса. Ничего удивительного в этом нет, ведь каждый из народных избранников старается отстоять интересы той или иной социальной группы, а удовлетворить потребности всех и сразу невозможно.

По итогам было решено направить большую часть средств на поддержку сферы образования. На нужды школ и детских садов в 2019-ом дополнительно будет потрачено аж 46 миллионов рублей.

На эти деньги планируется провести косметический ремонт, привести в порядок инженерные сети, закупить оборудование и посуду в школьные столовые, а также оплатить другие покупки для образовательных учреждений младшего и среднего звена. Но самыми обсуждаемыми предстоящими тратами стали техника для компьютерных классов и пластиковые окна.

КАК ВСЕ

Ни для кого не секрет, что используемые для обучения детей информатике компьютеры устарели много лет назад и имеют крайне мало общего с современными аналогами. Изначально планировалось в этом году обновить сразу 14 классов по всему району, однако позже сумму решили сократить. В результате на модернизацию будет потрачено 1 680 000 рублей, а много это или мало, покажет время.

Что же до замены окон, то ранее на их установку выделялось 19 миллионов рублей, но сумму урезали до 15 миллионов.

- Но заявки составлялись исходя из заложенных ранее средств, а теперь придется кому-то отказать. Как же нам быть без этих денег? - выразила недовольство директор балабановской школы № 1 Людмила КНЯЗЕВА.

На что главный финансист района Анна ГОРЯЧЕВА лаконично ответила «как и всем остальным», подчеркнув, что принятие непростых решений входит в обязанности отдела образования и отвечающих за социальную сферу чиновников.

БОЛЬШОЙ КУШ

Не забыли депутаты и о крупных проектах, намеченных на 2019-й год. Одним из самых обсуждаемых стало проектирование школы искусств в Боровске, для чего в районном бюджете уже предусмотрели внушительную сумму.

О необходимости создания этого объекта ранее не раз заявлял депутат Сергей КУПРАНОВ, и его доводы, наконец, были услышаны - из консолидированного кошелька на это выделят 15 миллионов рублей.

Кроме того, точно такую же сумму планируют выделить на благоустройство Балабанова, где на этот год запланировано много различных работ, вроде обновления дороги, ведущей к городскому кладбищу. Более того, не исключено, что впоследствии к этой сумме могут добавить еще пять миллионов, если в этом возникнет необходимость.

В целом же хочется отметить, что в очередной раз районные депутаты демонстрируют похвальную активность. Особенно это касается так называемого «школьного лобби», в состав которого входят четыре директора общеобразовательных школ (Сергей КУПРАНОВ, Нина МАКСИМОВА, Людмила КНЯЗЕВА и Надежда РАСЧЕСКОВА), директор детского сада (Надежда ПРОНИНА) и учитель (Геннадий ЛУКЬЯНОВ).

Степан ФЕДОРОВ

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