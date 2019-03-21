Нежелательный сосед

Жители ОПХ Ермолино просят убрать предприятие по переработке отходов.

В последние полгода проблемы с неприятными запахами для ермолинцев стали больной темой. В этот раз с бедой столкнулись жители микрорайона ОПХ жалующиеся, что здесь стало невозможно выйти на улицу из-за «ароматов» идущих со стороны расположенного неподалеку предприятия по переработке отходов.

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»

Вопросы, связанные с мусором в обществе всегда вызывают много споров и обсуждений. Все понимают, что с побочными продуктами нашей жизнедеятельности необходимо что-то делать, но мало кто хочет, чтобы отходы заканчивали свой цикл по соседству с его домом.

Точно такой же позиции придерживаются и жители ермолинского ОПХ, выступающие против деятельности компании «Трансмет», занимающейся переработкой органических отходов.

Организация базируется на самом краю населенного пункта, но как отмечают горожане, запах от его работы стоит невыносимый и с каждым месяцем становится только хуже.

- В последнее время стало совсем плохо. Чуть ли не через день на улице не продохнуть, страшно представить, что тут будет летом. А у нас ведь и дети здесь живут, и река неподалеку, разве можно это терпеть, - негодуют местные активисты.

Недавно они даже организовали сбор подписей под обращением к руководству индустриального парка «Ворсино», земли которого арендует ненавистное ермолинцам предприятие, с просьбой переселить бизнесмена.

Также люди отмечают, что сам по себе директор компании относится к ним с пониманием и, несмотря на конфликт, не отказывает желающим в доступе на свою территорию. Только вот от неприятного запаха эта вежливость не спасает, а потому горожане в очередной раз обратились с жалобами в местную администрацию.

- О ситуации мы осведомлены и уже направили запросы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку компании «Трансмет» на предмет соблюдения всех требований в своей работе, - отметил глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Впрочем, как рассказал сам директор перерабатывающего предприятия Евгений БЕСПАЛОВ, контролирующие органы бывают здесь регулярно и не находят к чему придраться.

- Мы занимаемся исключительно органическими отходами, которые привозят расположенные на территории региона предприятия. Это побочные продукты от производства кофе, кормов для животных, молока и прочее. Все они перемешиваются в специальной яме и после пяти месяцев вывозятся с территории, - рассказывает о своей работе Евгений Валерьевич.

Более того, бывают случаи, когда на территорию предприятия пытаются провезти сторонний мусор, и против таких «рейдеров» здесь были установлены камеры. Важно отметить, что в аренде у бизнесмена находится только та часть фермы, где расположены силосные ямы. Если индустриальный парк даст «добро», то в будущем предприниматель планирует расширить территорию и немного перестроить схему работу, чтобы как можно меньше досаждать местным жителям.

К слову, неприятный запах сегодня чувствуется только на подъездах к предприятию и у самих компостных куч, но никак не в ОПХ. При этом сам Беспалов признает, что порой могут случаться «форс-мажоры», но это случается очень нечасто и связано с погодными условиями.

- Я думаю, люди стали жаловаться в начале марта. Из-за резкого таяния снега пришлось срочно перемешивать кучи и направление ветра учесть не получилось, но это единичный случай - отмечает руководитель.

Впрочем, недовольства горожан в «Трансмете» понимают, и планируют в ближайшие дни съездить на прием в региональное министерство экономического развития на счет продолжения работы на этом участке земли или предоставлении другого.

Точно можно сказать одно - на сегодняшний день от работы компании напрямую зависит функционирование нескольких крупных заводов, а потому цикл переработки не должен простаивать ни недели.

Степан ФЕДОРОВ

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