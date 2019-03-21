Бери и неси

Новые котельные в Балабанове оказались движимым имуществом?

С приходом в Балабаново теплового концессионера город начал избавляться от серьезных проблем с отоплением. Но одновременно с этим работа ООО «КЭСК» в последнее время вызывает серьезные вопросы.

Сейчас в муниципалитете пытаются разобраться: действительно ли на законных основаниях концессионер зарегистрировал новые котельные как объекты движимого имущества?

В ЧЕМ ПРАВДА?

В свое время Евгений ЛЕОНОВ успел примерить на себя несколько должностей на территории Боровского района. Начав свое восхождение в качестве депутата балабановской Городской думы, он посидел в кресле замглавы администрации по вопросам городского хозяйства, потом перебрался в кресло повыше, став врио градоначальника, затем совершил скачок до уровня районной администрации, а оттуда, уйдя на год «на гражданку», вернулся в Балабаново на должность директора умирающего муниципального КТС.

С этого места Евгений Алексеевич «улетел» на вольные хлеба, как нам кажется, на «золотом парашюте», получив внушительное выходное пособие. И с этого же момента у него неожиданно проснулась любовь к эпистолярному жанру, по заверениям приятелей Леонова, никак не связанная с обидой экс-чиновника на своих вышестоящих коллег, не поддержавших его при падении с карьерной лестницы.

Как бы то ни было, но с завидной регулярностью бывший директор КТС следит за тем, как в городе обновляется тепловая система по концессионному соглашению, заключенному между муниципалитетом и ООО «Калужская энергосетевая компания». Этот процесс, по мнению экс-чиновника, пронизан коррупцией, а потому сопровождается с его стороны частыми обращениями в прокуратуру и ОБЭПиПК ОМВД по Боровскому району.

На этот раз экс-чиновник Евгений ЛЕОНОВ обратился в прокуратуру Боровского района и областной Госстройнадзор, как обычно, ознакомив со своими заявлениями Городскую думу. Поскольку претензии, указанные Евгением Алексеевичем, требуют юридического изучения, то, как в подобных случаях выражается глава города Сергей СУДАКОВ, депутаты решили не подменять собой прокуратуру, дождавшись результатов ее проверки. Однако один момент в этом заявлении озадачил членов комиссии по городскому хозяйству, на заседании которой и рассмотрели нюансы, пригласив для ответа директора ООО «КЭСК» Михаила ПОТАПЕНКО.

НА БЛАГО НАРОДА

Вопрос, на который предстояло ответить тепловому концессионеру: каким образом случилось так, что котельные, которые он построил в городе благодаря подписанному соглашению, оказались зарегистрированы как недвижимое имущество?

Общее недоумение попытался развеять директор ООО «КЭСК» Михаил ПОТАПЕНКО. К слову, с начала 2019 года ему не впервой пришлось отвечать на неприятные вопросы. Но если в январе темой общегородского негодования стали огромные счета за отопление квартир в декабре минувшего года, то теперь ситуация оказалась куда серьезнее, поскольку касается имущественного вопроса.

Со своей стороны руководитель теплового предприятия заявил, что давать оценку тому, являются ли построенные котельные движимым имуществом или нет, может только БТИ. А согласно документам этого учреждения, обсуждаемые объекты как раз-таки движимые!

Якобы построены они не из кирпича на фундаменте, а из легких материалов на бетонной плите. А в этом случае позволительно трактовать значение объекта как угодно. Более того, если бы новые строения были зарегистрированы как недвижимость, то ООО «КЭСК» пришлось бы платить за них налоги. Такие траты концессионер обязательно бы включил в свои расходы при формировании тарифа, что в итоге бы отразилось на конечном потребителе в виде роста стоимости тепловой энергии. Этого Потапенко допустить не хотел, поскольку ему и самому такой поворот не выгоден, так как ведет к росту неплатежей со стороны населения.

ЕСТЬ ПОВОД

Верить Михаилу Потапенко на слово комиссия по городскому хозяйству не стала, как, впрочем, и обвинениям Евгения ЛЕОНОВА. А потому на официальном заседании Городской думы рассмотрение данного вопроса решили включить в «Разное». На эту встречу директор теплового предприятия должен предоставить имеющееся заключение БТИ, а администрация - проверить юридическую сторону ситуации со своей стороны.

Однако конечного решения по законности регистрации новых балабановских котельных в качестве движимого имущества муниципалитет будет ждать от прокуратуры Боровского района. Как прокомментировал заместитель прокурора Сергей ЦУЦКИЙ, в настоящее время поступившее от Евгения Леонова заявление находится на рассмотрении. Ответ надзорный орган даст в установленные законом сроки, в данном случае к середине апреля.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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