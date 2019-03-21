Стоп-хлам

В Балабанове пытаются противостоять мусорному беспределу.

В Балабанове готовятся приступить к реконструкции контейнерных площадок. Согласно ранее оговоренному плану, в первую очередь работы начнутся там, где запланировано и выполнено благоустройство, в том числе по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Однако если сами балабановцы не научатся уважать город, в котором они живут, чистоты и порядка силами одной администрации добиться не получится.

СВОЙ-ЧУЖОЙ

Как уточнил курирующий городское хозяйство Михаил ИВАНОВ, сейчас муниципалитет согласует с ГП «Калужский региональный экологический оператор» объем и вид мусорных площадок. С той стороны надеются получить график вывоза мусора, который не будет расходиться с реальными действиями.

На сегодняшний день у жителей и управляющих компаний имеется много нареканий на качество обслуживания «КРЭО». В частности, претензии высказывают к периодичности вывоза и несвоевременной замене полных контейнеров пустыми. А также мусора, который остается на территории площадок после вывоза ТБО.

Как прокомментировали на недавнем совещании директора балабановских УК, оператор не желает убирать мусор, остающийся после смены контейнеров, заявляя, что его сотрудники должны подобрать только то, что высыплется при смене емкостей. Однако, как проследить, откуда взялись разбросанные отходы - то ли упали из контейнера, то ли их оставили жители, - не понятно. При таком положении дел уборка территорий ложится на плечи УК, которые уже пожаловались, что тариф на мусор из платежек им пришлось убрать. А потому, остается вероятность, что частные коммунальщики обратятся к своим жителям с предложением увеличить тариф на содержание, чтобы компенсировать свои затраты на уборку контейнерных площадок.

Отметим, что ранее администрация города просила все УК, работающие в Балабанове, обнародовать на информационных стендах домов расшифровку этого тарифа, чтобы люди знали, в какую сумму им обходятся конкретные услуги, и с какой очередностью они могут претендовать на их получение. На такой шаг руководство городом пошло, дабы избежать злоупотребления со стороны управляющих компаний, регулярно жалующихся на то, что тариф на их обслуживание давно не поднимался.

ПОДКИДЫШИ

Обновление контейнерных площадок - дело дорогостоящее, поскольку муниципалитету предстоит выполнить работы от укладки основания до установки закрытых бортов. Поэтому работа рассчитана на несколько лет и будет идти поэтапно, пока все точки сбора мусора не приобретут ухоженный вид.

К сожалению, окончание этого процесса не несет уверенности в том, что город станет чистым. Виной тому отношение самих горожан к теме вывоза и утилизации мусора.

К примеру, обустройство новой площадки сбора ТБО на улице Боровской не добавило чистоты, а вот мусора из соседствующего магазина «Магнит-косметик» - напротив. Ветром его разметает по прилегающей территории, заставляя жителей соседствующего дома № 7 на ул. Кооперативной, придомовую территорию которого в прошлом году благоустроили по федеральной программе, регулярно звонить в администрацию с жалобами. С такими мусорщиками глава администрации Сергей ГАЛКИН приказал действовать не методом переговоров с региональным представительством сетевика, а штрафами, наложенными административно-технической комиссией.

На жителей, решивших вынести весь крупногабаритный мусор на городские мусорные площадки, будут влиять тоже силой рубля. На минувшей неделе директор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА пожаловалась на жильцов дома № 3 на ул. Боровской, которые, решив сделать ремонт, заполонили дворовую площадку мешками со строительным мусором. Машины «КРЭО» таких «подкидышей» игнорируют, а потому за прошедшую семидневку хлама от ремонта стало еще больше. Для воздействия на тех, кто не желает заказывать машину и оплачивать за свой счет вывоз крупногабарита, замглавы Михаил Иванов посоветовал привлекать муниципальную административную комиссию.

А вот как быть с мешками, заполонившими газоны города, пока не понятно. Отследить тех, кто регулярно игнорирует контейнерные площадки и несет свои отходы на улицы города, - не всегда возможно в силу недостаточного количества камер наружного наблюдения в городе. А потому администрации остается только распространять призывы к совести и чистоте и надеяться на гражданскую позицию тех горожан, на глазах которых происходит это свинство.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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