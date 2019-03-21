В одни руки

Ермолино лишится еще одной КНС.



Говоря о проблемных точках Ермолина, первое, что приходит на ум, - зачастившие в прошлом году прорывы канализационных сетей, порядком отравлявшие жизнь местным жителям. Сотрудники ГП «Калугаоблводоканала» обещали навести здесь порядок и, пусть это заняло у них гораздо больше времени, чем планировалось изначально, слово свое сдержали.

Сейчас в преддверии потепления пришло время задуматься над дальнейшими шагами по нормализации местных систем водоотведения, и первые решения были озвучены на днях.

В прошлом году аварии на КНС в Ермолине вызвали настоящую волну негодования по всему району. К возмущению горожан присоединились городская и районная администрации, после чего отвечающие за объект калужские «водяные» поняли, что откладывать работы больше нельзя.

В конце лета здесь был заменен основной насос, а в последующие недели и все вспомогательные. Памятуя о том, что причиной поломки оборудования называли попадавшие в слив инородные предметы, была переделана выступающая в качестве фильтра заградительная решетка.

После этого оставшуюся часть осени и зиму город пережил без эксцессов, однако вместе с потеплением к горожанам пришли и опасения насчет повторения событий прошлого года.

- Что нас ждет летом, покажет время, и вперед лучше не забегать. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что сотрудники «Калугаоблводоканала» постарались привести КНС в порядок и есть договоренности, что в дальнейшем работы на ней будут продолжаться, - отмечает заместитель главы администрации поселения по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

Выходит, что, несмотря на некоторые сомнения, доверие к калужскому монополисту у чиновников все-таки начало возвращаться. Об этом говорят и новые соглашения, которые удалось достичь поселению с руководством ГП «Калугаоблводоканал».

Касаются они передачи еще одной КНС, находящейся на балансе у города, в собственность предприятия. Речь идет об объекте, расположенном в Русинове, рядом с домом № 141. В прошлом году здесь велись работы на напорном коллекторе, и теперь обновленную канализацию необходимо перевести на баланс госпредприятия.

- Наша позиция такова, что всей системой водоотведения должна заведовать одна организация. Это не дело, когда люди обращаются за помощью, а вместо нее их отфутболивают по другому номеру. Необходимо вести последовательную работу, а не тыкать пальцем друг в друга. Поэтому было принято решение передать контроль в руки профильного предприятия, - пояснил Исаев.

Обсуждение всех нюансов произошло 18 марта, и теперь еще одна КНС в Ермолине перейдет под патронаж калужского монополиста. Остается только надеяться, что он смог сделать правильные выводы из прошлогодней ситуации, и вместо обещанной модернизации город не получит еще одну проблемную точку в своих границах.

Степан ФЕДОРОВ

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