Точка на маршруте

Боровских чиновников отправили к киселевским школьникам.



О том, как долго родители детей из ворсинской деревни Киселево пытаются решить вопрос со школьным автобусом, можно понять по количеству глав администраций Боровского района, которым пришлось заниматься этой проблемой. Николай КАЛИНИЧЕВ стал третьим, кому довелось столкнуться с ситуацией, разделившей возможности органов власти и нужды населения.

Удастся ли на этот раз поставить точку в организации перевозок детей до образовательного учреждения - сказать весьма проблематично. Однако боровских чиновников уже отправили в Киселево для прямого общения с жителями.

НА ТО ЖЕ МЕСТО

В прошлом номере мы вновь подняли проблему киселевских школьников, которые добираются до балабановской СОШ № 3 на маршрутке благодаря отзывчивости частного предпринимателя, занимающегося перевозками жителей. Но и его милосердие не безгранично, когда речь идет о личном имуществе - автомобиле, который из последних сил выдерживает противостояние с разбитой грунтовой дорогой, ведущей к населенному пункту.

Комментируя проблему, замглавы района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН заявил, что к оборудованной разворотной площадке школьный автобус несколько раз приезжал, но там никого не было, а потому совершать рейсы «вхолостую» он перестал. А в отношении запрашиваемого жителями маршрута Гераськин пояснил:

- Что касается дороги, по которой жители хотят запустить маршрут, то обеспечить безопасность на ней невозможно. Во-первых, это грунтовая дорога, во-вторых, она шириной меньше 4,5 м и при встречном разъезде у автобуса возникнут проблемы. Это будет нарушение правил для школьных маршрутов. Расширить дорогу нельзя, поскольку вдоль нее проходят частные территории.

Мнение районного коллеги поддержал и глава администрации СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.

- Проблема-то не только в дороге. Она де-факто есть, а де-юре - ее нет, поскольку она проходит частично по территории СНТ и частным землям сельхозназначения. А вот там, на другой стороне деревни, где сделали остановку, дорога пригодная. Автобус пройдет без всяких проблем. Более того, при проектировании грядущих работ на М3 будет предусмотрен санкционированный съезд, безопасный для автобуса. Дорога к остановке тоже есть, там пять минут ходьбы. Запустить вновь школьный автобус, и вопрос закрыт, - считает глава ворсинской администрации.

ВСЕ СЛОЖНО

Позиция администраций в этом вопросе, в принципе, понятна. Если взяться за осуществление просьбы жителей Киселева, то придется решать вопрос с границами межпоселковой дороги, возможно, идти сложным путем изъятия земель для государственных интересов. Потом проектировать расширение грунтовой и участка асфальтированной дороги и в результате искать не один десяток миллионов рублей на строительство этого отрезка ради сомнительной цели - запуска школьного автобуса для семи деревенских детей, которые к тому моменту уже вырастут, а появятся здесь новые юные жители или нет - неизвестно.

Поэтому намного проще предложить существующий вариант, тем более что районный бюджет уже вложил в него деньги налогоплательщиков.

Дабы превратить запятую в точку в данном вопросе, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ отправил своих коллег в народ:

- Надо провести встречу с родителями школьников, Алексей Васильевич, пообщаться и узнать все нюансы. Может быть, там проход внутри деревни затруднен, и для нас менее затратно будет улучшить доступность пешеходную внутри деревни, чем вкладывать деньги в строительство дороги, где нам мешает сразу ряд причин, юридических и физических.

Вопрос этот нужно с людьми обсудить и закрыть - встретиться вместе с Георгием Ивановичем, местными депутатами с жителями и поставить точку.

Когда именно состоится это рандеву, неизвестно. По словам старосты деревни Андрея ПАЛАМАРЧУКА, который, по сути, и должен организовать жителей и выступить глашатаем их интересов, на 20 марта ему так никто и не позвонил. А зря, считает главный по деревне. Сейчас очень хорошее время, чтобы чиновники в полной мере оценили состояние дороги, по которой ежедневно частный предприниматель сотрясает свой микроавтобус, чтобы забрать киселевских детей в школу, а потом привезти обратно.

К слову, все это время (два года) детям не компенсируют потраченные на проезд до школы деньги. Почему? Да потому что родители из скромности не стали обращаться с этим вопросом в районный отдел образования, а там словно и не замечают присутствие в городской школе деревенских детей, которые явно не повторяют ежедневно подвиг Ломоносова.

МОСТ ПРИМИРЕНИЯ

Направляя детей по проложенному маршруту, чиновники уверены, что «километр», который в реальности представляет собой почти два с половиной, не слишком большая проблема для преодоления школьниками дважды в день. Однако здравомыслящие родители вряд ли согласятся отпускать своих детей в этот путь по малонаселенной деревне в наше небезопасное время.

Соломоново решение в данном вопросе, конечно, есть: необходимо вернуть населенному пункту, разделенному рекой, полноценный мост, по которому, как раньше, люди могли бы проезжать на своих автомобилях туда и обратно, в том числе, довозя детвору до оборудованной разворотной площадки.

Но согласятся ли в районе построить такой объект в муниципалитете, являющемся донором Фонда приоритетных проектов, - вопрос открытый.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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