Территория самоуправления

С начала года в Калужской области активно продвигают идею организации ТОСов - территориального общественного самоуправления. Задумка не новая, уже не один десяток лет осуществляемая в региональном центре, Обнинске и ряде городов поменьше. Поэтому оценить положительный опыт таких общин не составило труда, после чего и появился призыв активно внедрять этот способ инициативности граждан и их ответственности за территорию проживания.

На сегодняшний день подготовлена «азбука» для начинающих, которая состоит из семи шагов создания ТОС. Однако информация в ней из разряда общих, и для более глубокого понимания построения работы необходимо перенимать реальный опыт. На мое обращение к главе администрации Сергею ГАЛКИНУ провести такой ликбез для депутатского корпуса и старших по домам, которые могли бы заинтересоваться возможностями создаваемых общин, он ответил обещанием провести встречу с руководителями калужских ТОСов, за плечами которых большой и удачный опыт работы на городских территориях.

В минувший понедельник, 18 марта, в администрации Балабанова состоялась такая встреча, спикерами на которой стали Татьяна КОНЯХИНА и Марина СТАВИЦКАЯ, поделившиеся опытом своих калужских ТОСов. К сожалению, слушателей оказалось совсем мало. И из тех, кто после этого первого общения вместе со мной загорелся идеей создания дворовой общины, оказались лишь двое - старший одного из домов в Белорусском квартале Ильхам НИГМАТУЛИН и экс-юрист Городской думы Эльдар АБАСОВ. Каждый из нас зрительно обрисовал территорию, на которой можно создать такое объединение, позволяющее влиять на многие вопросы в благоустройстве. А слова о том, что в Калуге даже капремонт домов проходит с использованием спецсчетов на базе Фонда капитального ремонта и при постоянном контроле правления ТОСов, воодушевили еще больше.

В Балабанове решили не затягивать с первым шагом на пути к общинам. А потому уже планируют и поездку в Калугу, дабы воочию увидеть результат работы на территориях и ознакомиться с последовательностью шагов на этом пути. А также начать работу с жителями Балабанова, которых должна заинтересовать возможность напрямую влиять на состояние территории проживания.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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