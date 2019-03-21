Обнинская УК готова решить проблемы «Молодежного»

Последние полгода вопрос с водоснабжением микрорайона «Молодежный» стоит остро. Недовольство и жалобы местных жителей, которые устали от аварий и, как следствие, отключений насосов, подающих ресурс, вынудили директора, отвечающего за скважины ЖКУ «Кабицыно», Сергея ПОПОВА уйти в отставку. Пришедший ему на смену Александр СЕРКИЗ продержался чуть больше месяца, и теперь на помощь жителям микрорайона решилась выйти обнинская УК «Чип».

Имеющиеся в микрорайоне проблемы - результат отношения местного ЖКУ к своей работе. Это подчеркнул возглавивший его в январе Александр СЕРКИЗ, на которого проблемы посыпались как из рога изобилия. Не успев принять дела, он был вынужден устранять крупную аварию, а затем и отвечать за «грехи» предшественника перед районным прокурором. После такого «теплого приема» Серкиз в середине марта сложил с себя полномочия, но перед этим успел привести в порядок имеющиеся в микрорайоне скважины.

- Все работы были завершены. Три резервных источника, которые обещали запустить к 10 марта, тоже введены в эксплуатацию. Где это было необходимо, заменили оборудование, а также провели очистку от ила, - отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

Тем не менее вместо уволившегося директора нужно было искать замену и долго ждать желающих не пришлось. При этом сменилось не только руководящее лицо, а вся отвечающая за водоснабжение компания.

Теперь бедами микрорайона займется обнинская УК «Чип», еще в сентябре прошлого года взявшаяся обслуживать дом 1А в «Молодежном» и не понаслышке знающая о зачастивших здесь авариях и перебоях.

- Скопившиеся здесь проблемы нужно решать. Мы наблюдаем за ситуацией и понимаем, что если не изменить ее сейчас, то дальше будет становиться только хуже. Сейчас анализируем положение, составляем перечень действий, которые будет необходимо принять в первую очередь, ну и, конечно, сопоставляем это с финансовыми затратами, - отметил директор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Евгения Вячеславовича не пугают даже многомиллионные долги микрорайона за водоснабжение. По его словам, это тоже можно исправить, в конце концов, если люди увидят перемены в лучшую сторону и начнут получать тот ресурс, за который они должны платить в полном объеме, то возрастут и сборы.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»