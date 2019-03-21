Николай Калиничев обещал помочь отделу опеки и попечительства

В начале недели начальник отдела опеки и попечительства при администрации Боровского района Венера ЛАПШИНОВА подвела итог деятельности социальной службы за минувший 2018 год.

Однако за цифрами успешной работы оказались скрыты проблемы, решение которых может существенно повлиять если не на качество, то на оперативность, которая для этой службы бывает крайне необходима.

В прошлом году без родни в Боровском районе осталось 16 детей, 14 из которых обрели новый дом. Еще двое были переданы для ухода в специализированное учреждение из-за проблем со здоровьем. Таким образом, сотрудникам органов опеки удалось устроить судьбу всех своих подопечных.

Кроме поисков семей для ребят, чиновники также выполняют множество других функций вроде выплат различных пособий и доплат. Всего в 2018-ом на такие цели было потрачено более 27 миллионов рублей. При этом иногда выделенные средства не просто помогают попавшим в трудное положение людям, но и по-настоящему исполняют их мечты.

Таким примером можно назвать сделанный ремонт в квартире оставшейся без родственников девушки. Самостоятельно привести свое жилище в порядок она не могла, и выделенные органами попечительства сто тысяч рублей оказались для нее настоящим спасением.

Впрочем, существует и ряд проблем, решить которые глава отдела Венера ЛАПШИНОВА попросила главу администрации и его заместителей.

- Наши специалисты в год более 800 часов на выезде, проводя осмотры, встречи и участвуя в различных мероприятиях. К сожалению, собственного транспорта у нас до сих пор не появилось, и это порой сильно нас тормозит, - призналась Венера Геннадьевна.

Кроме того, органам опеки не помешали бы новые рабочие руки и дополнительный кабинет, но автомобиль все-таки является предметом первой необходимости.

В ответ на эту просьбу глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ пообещал подумать над решением проблемы, а также выразил благодарность сотрудникам, которые тратят свою жизнь и здоровье на то, чтобы помогать другим.

Степан ФЕДОРОВ

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