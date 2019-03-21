Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году

Министерство просвещения и Рособрнадзор своим приказом установили период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году. Согласно ему он продлится с 27 мая по 1 июля.

Первым испытанием для выпускников 11 классов станет география и литература, которые они будут сдавать 27 мая. Далее, 29 мая предстоит экзамен по математике и в последний день весны, 31 мая, - по истории и химии. 3 июня школьников проэкзаменуют по русскому языку, а 5 июня придет время сдать письменную часть по иностранным языкам и физику. На 7 и 8 июня приходится период сдачи устной части по иностранным языкам, 10 июня - обществознания и 13 июня - биологии и информатики. Резервные дни для итоговых испытаний предусмотрены с 17 июня по 1 июля.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 20 марта и продлится до 10 апреля, а дополнительный придется на интервал с 3 по 20 сентября.

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