21.03.2019

В пожаре в боровской многоэтажке погиб мужчина



В минувший вторник 19 марта в квартире одного из домов боровского поселка Институт произошел пожар, в результате которого погиб 72-летний мужчина. По предварительной информации, пожар начался по причине неосторожного обращения с электроприборами: накануне мужчина принес домой автомобильный аккумулятор и поставил его заряжаться с помощью зарядного устройства, удлинителя и домашней розетки.

В настоящее время по данному факту следственными органами СК РФ по Калужской области проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во избежание подобных трагедий, жителям Боровского района следует помнить, что  при зарядке автомобильного аккумулятора не рекомендуется оставлять его без присмотра на длительное время. Необходимо хорошо проветривать помещение, в котором будет производиться зарядка, исключить нахождение поблизости открытого огня и обогревательных приборов.

Другие статьи из рубрики «Происшествия»

Дайджест

Гектары огня

Из-за пробки на дороге Обнинск-Белоусово едва не погиб младенец!

В Кабицыно дотла сгорел дом!

Боровчанин чуть не сгорел во время жарки шашлыка

Телефонного террориста, заминировавшего «Плазу», поймали в тот же день
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
23
марта
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление