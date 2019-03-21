В пожаре в боровской многоэтажке погиб мужчина

В минувший вторник 19 марта в квартире одного из домов боровского поселка Институт произошел пожар, в результате которого погиб 72-летний мужчина. По предварительной информации, пожар начался по причине неосторожного обращения с электроприборами: накануне мужчина принес домой автомобильный аккумулятор и поставил его заряжаться с помощью зарядного устройства, удлинителя и домашней розетки.

В настоящее время по данному факту следственными органами СК РФ по Калужской области проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во избежание подобных трагедий, жителям Боровского района следует помнить, что при зарядке автомобильного аккумулятора не рекомендуется оставлять его без присмотра на длительное время. Необходимо хорошо проветривать помещение, в котором будет производиться зарядка, исключить нахождение поблизости открытого огня и обогревательных приборов.

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