На испуг

Балабановской администрации пригрозили судом.

Иск на сумму, близкую к двум миллионам рублей, обещает подать в суд на администрацию города ООО «КЭСК». Предприятие, которое по концессионному соглашению реконструирует тепловое хозяйство муниципалитета, считает, что город должен взять на себя ответственность за коммунальных неплательщиков.

ЧАС РАСПЛАТЫ

Официальное претензионное уведомление на имя первых лиц города - Сергея СУДАКОВА и Сергея ГАЛКИНА, поступило 18 марта. В нем гендиректор ООО «Калужская энергосетевая компания» Михаил ПОТАПЕНКО сообщает, что на 1 марта за услуги отопления и горячего водоснабжения по жилому фонду, находящемуся в муниципальной собственности, образовалась задолженность в размере 1 731 283 рублей. Эту сумму директор теплового предприятия предлагает погасить муниципалитету. В противном случае, встречи в суде не избежать.

Свою позицию концессионер основывает по принципу «мы в ответе за тех, кого приручили». Дескать, если город владеет жильем, в котором проживают неплательщики, то должен и отвечать за них. Однако у «ответчиков» свое мнение на сей счет.

- Квартиры, о которых идет речь, предоставлены гражданам по договору социального найма. В этом случае, по закону, ответственность за своевременную оплату коммунальных платежей и погашение задолженности возлагается на нанимателей, - комментирует ситуацию юрист Городской думы Елена МИХАЙЛОВА, которая готовит письменный ответ автору претензии.

Она также уточнила, что по муниципальным квартирам, в отношении которых не заключен договор найма, задолженности перед ООО «КЭСК» нет, администрация оплачивает эти счета исправно.

Сергей Судаков, к которому поступила эта «теплая метка», ситуацию оценивает более резко:

- КЭСК является поставщиком услуги, и работать со своими должниками ему надо самостоятельно. Я понимаю, что этот процесс долгий и не всегда результативный, но перекладывать свои проблемы на муниципалитет не надо!

ЗА ВАШ СЧЕТ

Стоит отметить, что это не первая попытка тепловиков заставить администрацию города поработать на них. Ранее представитель КЭСК Михаил ЧОКНАДИЙ просил у главы администрации предоставить помещение на улице Дзержинского для организации точки оплаты для потребителей. Сейчас балабановцы, не желая платить банкам проценты, вынуждены выстраиваться в длинные очереди у кассы на улице 1 Мая. И видя эту ситуацию, Сергей Галкин дал команду найти помещение, благодаря которому частично можно разгрузить очередь.

Однако Сергей Судаков считает, что КЭСК попросту жадничает - не желает заключать договор с банками и брать на себя оплату проведения операции по коммунальному платежу.

Более того, замглавы администрации Михаил ИВАНОВ заявил, что администрация направила письмо в Министерство конкурентной политики, чтобы выяснить: не заложена ли эта банковская услуга в тариф ООО «КЭСК»?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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