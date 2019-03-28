Точка зрения

«Неделя» запускает новый проект общественного мнения.

У нас всегда есть вопросы. А если у вас есть, что на них ответить, то мы нашли друг друга. Каждую неделю в нашей одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте» мы будем проводить опросы на темы, касающиеся разных сфер нашей с вами жизни. Голосуйте за предложенные варианты ответов, не боясь быть непонятыми или поруганными другими участниками группы, поскольку наши опросы анонимные.

Но если у вас есть что сказать сообществу по заданной теме, то оставляйте комментарии. Самые интересные из них могут стать поводом для наших новых статей.

Аналитику общественного мнения каждую следующую пятницу вы сможете увидеть на страницах газеты «Неделя Боровского района» и в ее электронном варианте на сайте «pressajbninsk.ru», а также в воскресенье в нашей группе на площадке «ВКонтакте».

ЧИСТО ЭТО ПРОСТО?

Самой актуальной на сегодня темой является вывоз и утилизация мусора. Начавшаяся в 2019 году реформа сделала эту услугу коммунальной, что, как злой рок, придало ей негативную окраску. По сообщениям информагентств, на середину марта наибольшее количество жалоб на обращение с твердыми коммунальными отходами зарегистрировано в Московской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Кировской областях. Калужской области в этом списке нет! Поэтому мы поинтересовались у боровчан, довольны ли они качеством вывоза мусора?

Да, Калужский региональный экологический оператор (КРЭО) работает на совесть - 3%

Нет, все мусорные площадки завалены - 65%

Нарекания есть, но это переходный период, все наладится - 14%

Мои квадратные метры так мусорят, что мне кажется, я не доплачиваю КРЭО - 18%

РУКИ «УТЕКАЮТ»

В преддверии экзаменационных испытаний в калужских школах в регионе провели традиционный опрос выпускников, поинтересовавшись, готовы ли они протаптывать свой трудовой путь в родном регионе. Оказалось, мнения разделились пополам, что говорит о плохой перспективе для калужских предприятий, которые могут так и не дождаться рабочих рук и думающих голов, которые уже массово стремятся туда, где лучше.

Поскольку где именно лучше, не считая московского региона, сказать сложно, «Неделя» поинтересовалась мнением жителей Боровского района по поводу грядущих трудовых потерь.

Зря, у нас хорошие зарплаты и условия труда - 3%

Рядом Москва, там больше возможностей - 61%

Ну-ну! Побегают и вернутся - 9%

Я бы тоже свалил, но возраст уже не тот - 27%

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Минздрав России предложил внести поправки в правила продажи алкогольной продукции: увеличить возрастной ценз на право покупать напитки «с градусом» с 18 лет до 21 года. Это ограничение хотят установить в отношении продукции с содержанием спирта более 16,5%.

Отметим, что именно этот опрос оказался наиболее массовым, а мнения боровчан разделились следующим образом.

Правильно, нечего молодежь спаивать - 48%

В 18 лет уже взрослые люди, могут сами решать - 11%

Это не поможет, старшие друзья купят - 31%

Поддерживаю, это поможет моему самогонному бизнесу - 10%

Анна КНЯЗЕВА

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