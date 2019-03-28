Через то место

Алексей Гераськин не приехал к кисилевским школьникам.

Еще на прошлой неделе глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ дал своему заместителю по социальной работе Алексею ГЕРАСЬКИНУ поручение поставить окончательную точку в решении вопроса с маршрутом школьного автобуса до деревни Киселево.

Чиновников прямым текстом послали в народ, чтобы в разговоре с жителями можно было понять их позицию и потом принять взвешенное решение. Вместо этого встречу сначала перенесли в кабинет главы местной администрации, а в назначенный день делегированный для «точки» Алексей ГЕРАСЬКИН и вовсе не приехал, оставив для диалога двух человек, не уполномоченных решить эту проблему.

НЕ ДОШЕЛ

Новость о том, что глава администрации района поручил своему заму организовать выезд в деревню Киселево, местные жители восприняли с воодушевлением. Впрочем, многообещающие начинания очень быстро обернулись разочарованием. Несмотря на прямое указание Калиничева, встречу с улицы перенесли в кабинет главы администрации СП «Ворсино» Георгия ГУРЬЯНОВА. А вместо общения с родителями школьников решили ограничиться одним старостой деревни Андреем ПАЛАМАРЧУКОМ.

Но и этот план дал сбой, так как в намеченный час замглавы по социальным вопросам так и не приехал в Ворсино. Обсуждать проблему районного масштаба пришлось тем, в чьи полномочия это не входит.

- К Георгию Ивановичу у меня вопросов нет, ведь решение имеющихся сложностей в его полномочия не входит. Непонятно отношение района к этой ситуации, ведь за все годы никто так и не удосужился не то что встретиться с нами, а даже поднять трубку и позвонить, - подытоживает Андрей Паламарчук.

Со своей стороны Гурьянов пообещал проследить, чтобы дороги внутри деревни чистились вовремя, и детям на пути к остановке не приходилось преодолевать импровизированную полосу препятствий. А кроме того, добиться у властей района проведения необходимых ремонтных работ грунтовки до киселевской улицы Новоселовых.

- Другого пути в эту часть деревни нет, поэтому я надеюсь, что без внимания этот участок не оставят. Нужно пустить грейдер, организовать подсыпку, но сделать это можно будет только после того, как сойдет снег, - отметил Георгий Иванович.

ЕСТЬ ДЕЛА И ПОВАЖНЕЙ!

Что делать школьникам и их родителям до этого времени остается загадкой. Ведь возивший детей в школу частный перевозчик с 1-го апреля прекращает свою работу до тех пор, пока дорога не будет приведена в божеский вид. И, как подтвердил Андрей ПАЛАМАРЧУК, никакие уговоры решение владельца маршрутки изменить не смогли.

Почему чиновник, в полномочия которого входит вопрос заботы о школьниках, не явился на запланированную встречу, присутствие на которой накануне он подтвердил нашей редакции, не понятно даже после его объяснения.

- К сожалению, не получилось попасть на встречу. У главы администрации района проходил прием. Обсуждались острые вопросы, и было необходимо мое присутствие, - заявил Гераськин.

Конечно, никто не ставит под сомнение значимость обращений, с которыми жители Боровского района в этот день пришли на личный прием к Николаю Калиничеву. Однако почему шестилетнюю проблему родителей из Киселева Алексей Васильевич счел не слишком важной, осталось загадкой. Ведь если предположить, что о своем присутствии на приеме начальника Гераськин узнал только с утра, то, благодаря современным средствам связи, он легко мог перенести запланированный разговор на другой день и не заставлять двух не менее занятых людей тратить свое время впустую.

Но все эти рассуждения справедливы только в том случае, если проблему действительно собирались решать. А если пообщаться со старостой деревни Алексею Васильевичу было изначально неинтересно, и саму встречу провели просто для «галочки», то тогда и говорить не о чем.

Печалит лишь то, что поручение главы районной администрации поставить точку в обсуждении этого вопроса превратилось в очередную запятую. А результатом всей проделанной работы можно назвать лишь один повисший в воздухе вопрос - что делать киселевским школьникам в первый учебный день после весенних каникул.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»