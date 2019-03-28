В Совьяках займутся проблемной дорогой

Старая водительская присказка гласит, что снег обычно тает вместе с асфальтом. Однако не менее актуальна эта шутка и в отношении щебеночных проездов.

В Совьяках, где большинство дорог являются насыпными, знают это не по присказкам, а по ежегодным ремонтным работам на своих дорогах. Вот и в этом году в поселении готовят план борьбы с ямами и размывами. При этом наибольшее внимание планируют уделить одному из самых проблемных маршрутов, ведущему в деревню Ильино.

Что касается проведения дорожных работ, текущий год обещает стать успешным для всего Боровского района. К радости чиновников и местных автовладельцев, в 2019 году из областного бюджета обещали выделить средства не только на привидение в нормативное состояние участка дороги в районе Кабицыно. Как сообщил новый начальник ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН, его предприятию выделили дополнительные средства на приведение в порядок областных дорог.

Впрочем, дела области или даже района мало отражаются на ситуации в сельских поселениях, которым приходится содержать имущество исходя из возможностей собственного бюджета.

Особенно нелегко в этом плане приходится Совьякам, где деревни находятся на достаточно внушительном расстоянии друг от друга и ремонт дорог становится одной из приоритетных задач. Абсолютное большинство проезжих частей здесь отсыпано щебнем. И хотя считается, что этот тип дорог наиболее неприхотлив, он тоже имеет срок износа.

- Что касается щебенчатых дорог, то мы уже запланировали проведение отсыпки тех участков, которые наиболее в этом нуждаются. В первую очередь речь идет, конечно, о деревне Ильино, - отметил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Подобная расстановка приоритетов неудивительна, ведь состояние проезжей части в этом населенном пункте недавно обсуждалось даже в стенах районной администрации, где отметили, что если не принять меры, то на легковом автомобиле в Ильино будет невозможно проехать.

Большой помощью в восстановлении дорог в Совьяках могло бы стать участие частных предпринимателей. В первую очередь - владельцев расположенного на территории поселения карьера. Во время отчета главы администрации многие жители выражали недовольство курсирующими туда-сюда грузовиками, которые зачастую и становятся одной из главных причин появления ям и ухабов.

Но, к сожалению, пока администрация сельского поселения не может полагаться на карьерщиков

- Заставить кого-либо принимать участие в ремонте муниципальных дорог мы не можем. Таких полномочий у нас нет. А что касается добровольной помощи, то пока владельцы карьеров нам ее не предлагали, - отметил Николай Константинович.

Получается, что в этом году администрации сельского поселения «Совьяки» придется надеться на собственные возможности, а жителям - уповать на то, что после решения проблем в Ильино в местном бюджете хватит средств на другие, требующие внимания, участки.

Степан ФЕДОРОВ

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