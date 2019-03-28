Точка перед выборами

У меня зазвонил телефон. Вечером в минувшее воскресенье. На том конце мой коллега по Городской думе Балабанова Николай ГУСЕВ. Мы с ним представляем один округ, а потому, бывает, обсуждаем некоторые рабочие моменты. Но на этот раз он сходу спросил: иду ли я на выборы и по какому округу?

Уже в сентябре этого года в Балабанове будут выбирать новых парламентариев, и такой интерес был бы вполне объясним, если бы не маленькое обстоятельство. Своих намерений я никогда не скрывала: на выборы пойду, округ менять не собираюсь. И не только потому, что за минувшие пять лет удалось выполнить определенный объем работы. Просто сейчас заложен фундамент большим и малым, но одинаково интересным проектам, которые непременно хочется довести до завершения. И да, мне нравится эта общественная работа, позволяющая участвовать в процессах, которые меняют мой родной город в лучшую сторону.

Николай Иванович, конечно, хорошо знал ответы на заданные им вопросы, а потому интересовало его нечто большее. По его же словам, кто-то поделился с ним слухами в отношении меня, которые он «по этическим соображениям», передавать мне не стал . Но при этом хотел знать: может я ему что-то не договариваю?

В общем, дальнейший диалог не задался. На нет и суда нет, как говорится. Николай Иванович может и не рассказывать о его «информаторах», а я тоже не на исповеди. Тем не менее, предполагая в этот подготовительный к выборной кампании период подобные шушукания, я решила заявить открыто: выставлять свою кандидатуру на выборы 2019 года буду, менять округ, а значит, своих избирателей, не собираюсь.

Я готова работать в единой команде с людьми, невзирая на их политические взгляды, если их личная цель - развитие нашего города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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