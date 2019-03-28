Пожарные команды поселений «прогуляли» весенний смотр

Каждую весну сотрудники МЧС проводят смотр служебной техники на предмет ее готовности к пожароопасному периоду. Участие в этом масштабном мероприятии принимают команды добровольцев, действующие на территории сельских поселений, поскольку именно на них приходится первый этап борьбы с огнем в чрезвычайных ситуациях.

Но в этот раз о своей готовности отчитались лишь огнеборцы из Ворсина. Остальные их коллеги просто не откликнулись на поступившее приглашение.

Сотрудники МЧС не перестают повторять: во время пожара каждая секунда промедления может стоить кому-то жизни, а потому мелочей в этом деле нет. Спасатели до автоматизма оттачивают командное взаимодействие, чтобы максимально оперативно справляться со своей задачей.

То же самое касается и технического оснащения, ведь ни одна физподготовка, а уж тем более теория, не поможет, когда «рукав» окажется рваным, а пожарная машина не заведется. С целью избежать таких опасных проблем и устраиваются смотры, в процессе которых специалисты проверяют «боеготовность» представленной добровольными пожарными отрядами технику, которую они используют в родном поселении.

В этом году что-то пошло вразрез с обычными планами и помимо представителей газовой службы и электриков свое оснащение предоставила только добровольная пожарная команда «Ворсино». Остальные сельские поселения сбор проигнорировали, что возмутило сотрудников МЧС.

- Прошу глав администраций отнестись к этой теме с большей ответственностью, поскольку речь идет о безопасности наших жителей. Скоро начнутся паводки, не за горами пожароопасный период, и в это время количество вызовов у нас может достигать 90 в день! Нужно быть максимально готовыми. В соседних районах все прошло на должном уровне, а мы, к сожалению, этим похвастать не можем, - возмутился начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

Ситуация и вправду странная, ведь главы администраций при случае всегда не прочь похвастаться успехами своих добровольных пожарных команд, а здесь вдруг такой повальный «бойкот». Как выяснилось, причиной ему послужили сразу несколько факторов, при этом абсолютно одинаковых для всех поселений.

Оказалось, что добровольные команды не располагают помещениями для содержания столь специфической техники, как пожарные машины или бочки. Поэтому в зимний период их ставят на консервацию, а в распоряжении огнеборцев остаются самые простые инструменты вроде водяных помп.

- Наша техника до сих пор находится на консервации. В этом году смотр решили провести слишком рано, на улице еще минусовая температура, и мы ее пока не выводили. Как только потеплеет и плюсовая температура установится окончательно, мы будем готовы к осмотру, - пояснил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Согласны с ним и в остальных поселениях: там, где местные ДПО только начинают выходить из спячки, и даже там, где технику успели «расконсервировать», но физически не успели подготовить ее к показу.

- У нас, например, бочку за день до этого мероприятия только собрали. Сразу везти ее в Боровск, не осмотрев самим, - решение сомнительное. К тому же информацию о том, что запланирован смотр, нам предоставили буквально за день до его проведения. Подготовиться не было никакой возможности, - рассказывает глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

И вроде все логично, но остается без ответа один вопрос - почему, по словам Ларионова, в соседних районах поселения оказались готовы к смотру, а в Боровском только начинают собирать технику?

Степан ФЕДОРОВ

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