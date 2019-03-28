Цена комфорта

Жителям Кривского напомнили о «последствиях» благоустройства.



В прошлом году Кривское «с боем» получило возможность участвовать в федеральной программе «Комфортная среда». Успехи поселения в реализации проекта позволили в 2019 году получить больше средств на воплощение задумок.



Однако планы администрации оказались под угрозой.

Ведь сделанный в рамках программы двор будет передан в общедомовое имущество, и жителям нужно сначала взвесить все «за» и «против», прежде чем дать свое согласие на благоустройство.

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД

Во время ежегодного отчета глава администрации сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО озвучил достаточно амбициозные планы, согласно которым условия жизни в Кривском ничем не будут отличаться от городских. Важным инструментом в выполнении этой непростой задачи должна стать программа по благоустройству «Комфортная среда», в которую поселение не без труда пробилось в прошлом году.

На полученные федеральные деньги в деревне обустроили детский городок рядом с домом № 47 по улице Центральной, а в этом году замахнулись на более дорогой и значимый объект.

В первую очередь планируют преобразить территорию, расположенную рядом с местным Домом культуры. Сейчас это просто пустырь, заросший кустами. Но уже к осени здесь должно появиться обустроенное общественное пространство.

За счет спонсорской поддержки за зданием ДК будет построена модульная котельная, которая кроме «очага культуры» будет отапливать местную школу. А финансирование в рамках федеральной программы пойдет на укладку плитки и установку так называемых малых форм. Центральным объектом станет открытая сцена, на которой будут проходить концерты и массовые мероприятия.

- Проект интересный и одновременно непростой. В качестве примера мы взяли схожее общественное пространство в одном из южных городов, адаптировав его под себя. Стоимость работ ориентировочно составит три миллиона рублей, - рассказала заместитель главы администрации Кривского Кристина АСТАШКИНА.

Преобразить в текущем году планируют и одну придомовую территорию - возле дома № 2 на улице Центральной.

Проживающие здесь люди давно жалуются на нехватку парковочных мест, поэтому, отвечая на просьбы селян, здесь обустроят дополнительное пространство для машин, а кроме того, вместо старых игровых конструкций поставят новую детскую площадку. Все изменения укладываются в бюджет в 950 тысяч рублей, однако именно над этим проектом нависла угроза навсегда остаться в виде бумажного наброска.

ТАКИЕ УСЛОВИЯ

Во время встречи с жителями дома глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО в очередной раз напомнил: программа «Комфортная среда» - отличная возможность благоустроить дворовое пространство. Но после проведения работ ответственность за содержание обновленной территории должны взять на себя жители. То есть администрация отмежует землю, в которую были вложены федеральные средства, и передаст ее в общедомовое имущество.

Все эти условия изначально были прописаны в федеральной программе, но за два минувших года реализации «Комфортной среды» далеко не все благоустроенные территории стали собственностью жильцов многоквартирных домов. Чтобы в 2019-ом этот процесс активизировался, с жителями решили договариваться «на берегу».

- По сути, речи о каких-то изменениях не идет. Все эти условия вступили в силу еще с момента старта проекта. Просто было решено сделать на них дополнительный акцент и более подробно проговорить с людьми все нюансы, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

Успокоить селян и расставить все точки на «i» вызвался лично глава местной администрации.

- Если вы хотите изменить свой двор и вам небезразлично его состояние, то нужно соглашаться, чтобы у нас была возможность проводить здесь работы. По-другому не получится, и тогда все останется как есть, - обратился Алексей Витальевич к собравшимся.

С ОГЛЯДКОЙ

Опасения кривчан вполне понятны, они, как и жители других поселений, боятся, что взятая в общедомовое имущество благоустроенная территория впоследствии преподнесет им неприятный финансовый сюрприз. То есть земельный налог под жилыми домами, который сейчас в поселениях практически равен нулю, вырастет.

Однако, учитывая, что данный вид налога является местным, то есть собранные по нему деньги попадают в муниципальный бюджет, то его величину устанавливают местные представительные органы власти. А потому, чтобы подстраховать себя в этом случае, в частности, кривчанам, надо хорошенько слушать предвыборные обещания кандидатов в депутаты и голосовать не по знакомству и зову сердца, а взвесив все «за» и «против».

По итогам собрания большинство жильцов все-таки склонились к варианту расширить свое общедомовое имущество, поскольку возможность получить благоустроенный двор в этом году выглядит предпочтительнее, чем возможные туманные последствия.

Теперь впереди их ждет общее голосование, по итогам которого и будет принято окончательное решение, преобразится ли придомовая территория или полагающиеся Кривскому деньги будут перенаправлены более рисковым жителям калужского региона.

Степан ФЕДОРОВ

Мнения



По всему району сейчас также ведется работа по передаче в общедомовое имущество дворов, сделанных по «Комфортной среде в прошлом году, и успехи на этом поприще разнятся от поселения к поселению.

В Боровске



- Активно занимаемся этим вопросом, но нужно понимать, что все люди разные, где-то процесс идет быстрее, где-то помедленнее. Часть дворов у нас была передана еще до благоустройства, с остальными ведем работу. В целом успехи есть, но хотелось бы, чтобы продвижение шло более высокими темпами, - рассказал заместитель главы администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО.

В Ермолине



- К сожалению, пока особыми успехами похвастаться не получается. Работа ведется, но на общем фоне мы никак не выделяемся. Надеемся закончить все вовремя и уложиться в намеченные сроки, - отметил заместитель главы администрации по коммунальным вопросам Александр ИСАЕВ.

В Совхозе «Боровский»



- У нас никаких проблем с этим вопросом не возникло. Люди знали, на что идут, и с готовностью взялись за свой двор. Зимой регулярно чистили, сейчас даже строят планы о том, как преобразить его в дальнейшем. Например, решили установить общий мангал для пикников, - делится глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

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