Не забудьте выключить свет!

В предстоящую субботу 30 марта мировое сообщество объединится, чтобы стать участниками Часа Земли. Эту акцию с 2007 года проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Ее цель - напомнить жителям планеты о проблемах экологии и, как следствие, изменения климата на Земле. В знак солидарности с пониманием этой проблемы участники акции добровольно на час с 20:30 до 21:30 выключают электричество в домах, а в ряде муниципалитетов, где акция проходит при участии органов власти, на улицах и в административных зданиях.

До 2011 года логотипом Часа Земли было число 60, но позже к нему добавили знак «плюс». Таким образом, организаторы акции призывают нас не только отказываться от привычного блага на один час в год, но и менять в принципе свое отношение к природе: использовать светодиодные лампы, разумно расходовать воду, не мусорить, отдавать предпочтение продуктам с минимум упаковки, участвовать в субботниках и других экологических акциях.

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