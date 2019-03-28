Дайджест-спорт

ГТО ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

В Боровском районе полным ходом идет сдача нормативов «ГТО». К этому процессу приобщены не только школьники-выпускники, которым обладание золотым значком дает дополнительные пять баллов к результатам ЕГЭ при зачислении в вузы. Ряды тех, кто готов к труду и обороне, на днях пополнили воспитанники образовательных учреждений, спортивных секций и даже чиновники. Все они в разные дни демонстрировали свои физические возможности в беге (челночном и на короткометражке), наклонах вперёд, сгибании, разгибании рук в упоре лежа, подтягивании, поднимании туловища из положения лежа, метании теннисного мяча и прыжках в длину.

21 марта этот список с легкостью «взяли» юные спортсмены из боровской ДЮСШ «Звезда», испытание которых прошло на базе городского ФОК. На следующий день этим путем прошли учащиеся Боровской Ноосферной школы в компании педагогического состава СОШ. А 25 марта в спорткомплексе города Балабанова нормативы ГТО выполняли сотрудники местной администрации под предводительством замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Михаила ИВАНОВА.

АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРА

23 и 24 марта в Боровском ФОКе прошел Кубок Губернатора Калужской области по настольному теннису. Участие в соревнованиях приняли 102 спортсмена из 8 команд, представлявших разные города Калужской области. Стоит отметить, что Боровский район выдвинул сразу три команды от каждого из городских поселений.

В итоге честно завоеванное первое место среди девушек досталось Александре ЯРМОЛЕ, а среди юношей бронзовую медаль на своей груди унес Александр РАХМАТОВ.

ШАХМАТНЫЙ РЕМОНТ

В Ермолине сотрудники муниципального учреждения физкультуры и спорта «Труд» на личном примере показали, что при желании можно сделать ремонт казенного учреждения без привлечения дорогостоящих подрядчиков.

Своими силами и при финансовой поддержке неравнодушных жителей и администрации города в зале для занятий шахматами заменили старое освещение на светодиодное, зашпаклевали и покрасили потолок.

‒ Радует, что есть люди, готовые не сидеть в социальных сетях, давая негативные комментарии, или на улицах рассуждать о том, как все плохо, а способные своими силами и примером делать хорошие и полезные дела для наших детей, ‒ отмечает руководство муниципального учреждения, выражая благодарность всем, кто помогал.

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