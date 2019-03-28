Владыка Климент призвал боровчан стать примером для подрастающего поколения

В минувший понедельник 25 марта митрополит Калужский и Боровский Климент посетил районный центр.

Поводом для визита стала встреча с преподавателями предмета «Основы православной культуры», на которых лежит особая ответственность в воспитании подрастающего поколения.

Введение в школах такого предмета, как основы православной культуры (ОПК), было воспринято неоднозначно. Кто-то посчитал, что детям будет не лишним больше знать о христианстве, другие, напротив, разглядели в этом лишнюю религиозную пропаганду.

Но во время беседы митрополита с преподавателями теме религии уделялось не так уж много внимания. Таким образом, Климент сам преподнес учителям урок о том, что учение не должно навязываться, какие бы благие намерения не преследовались. Конечно, как полагается, мероприятие началось и окончилось молитвой, но в остальное время центральной темой разговора были юные боровчане и то, какое влияние оказывает на них окружение.

Климент призвал не забывать о том, что каждый из нас является своего рода учителем для подрастающего поколения, тем человеком, с которого, может быть, неосознанно, но берут пример.

- Ребенок ведь учится не только в школе. Он каждый день впитывает в себя все, что видит вокруг, и если на улице или дома он будет смотреть на то, как люди курят, пьют, бранятся, то это тоже отложится в его голове. Поэтому следует подавать хороший и правильный пример взаимопомощи, вежливости и доброты, - напутствовал владыка.

Много времени уделили и обсуждению значимости книги в современном мире. Здесь Климент выразил твердую уверенность, что, вопреки заявлениям скептиков, печатное слово не умрет, а будет и дальше оставаться важным инструментом для обучения и сохранения истории.

Не обошлось и без «больших» вопросов. Так, например, Климент выразил обеспокоенность глобализацией, хоть и посчитал этот процесс неизбежным. Его печальным итогом митрополит назвал стирание из народной памяти довольно внушительной части культуры, такой как особенности говора или творчества.

- Я очень переживаю за Боровск. Это красивый, старинный город со своей статью. Но сейчас он все больше теряет свою особенность. Вместе со сменой поколений уходят из речи диалекты, забываются приметы, колядки, песни, которые издревле существовали только на этой земле. А молодые люди по всей стране начинают жить уже по общим стандартам, подхваченным из радиопередач, телевидения и интернета, - посетовал Климент.

В целом же беседа получилась достаточно увлекательной и разносторонней. Преподаватели задавали митрополиту непростые вопросы, а он в ответ откровенничал, приводя примеры из личной жизни. Как отметил присутствовавший на мероприятии глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, ему было интересно следить за беседой, а ее важность трудно переоценить.

- Каждый, кто работает с детьми, является проводником тех исторических корней нашей культуры и православия, на которых строится государство. Думаю, из сегодняшнего разговора с владыкой Климентом все мы почерпнули мудрость, которую понесем и передадим дальше, - отметил Николай Александрович.

В завершении встречи митрополит Калужский и Боровский выразил благодарность слушателям и обещал еще раз приехать в Боровский район, чтобы поговорить по душам с теми, на ком лежит большая ответственность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Степан ФЕДОРОВ

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