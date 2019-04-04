С первой капелью

Комиссия по безопасности дорожного движения встретит весну ремонтом и штрафами.



В районной администрации состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В преддверии теплых месяцев и начала сезона ремонтных работ тем для обсуждения накопилось немало. При этом в поле зрения специалистов попали не только стершаяся разметка и появившиеся после схода снега ямы, но и серьезные проблемы с перегруженностью некоторых участков автомобильных дорог.

ВОПРОС ЦЕНЫ

Весна традиционно является «горячей» порой для работников дорожного хозяйства. Постоянное колебание температур плохо сказывается на качестве проезжей части, из-за чего растет риск возникновения аварийных ситуаций.

Поэтому заседание комиссии по безопасности дорожного движения проводится именно в этот период, когда необходимо быстро наметить самые проблемные участки и спланировать дальнейшую работу.

В первую очередь эксперты подняли такой важный вопрос, как обновление дорожной разметки. После таяния снегов необходимость «подрисовать» разделительные линии возникает чуть ли не на каждой дороге, а потому очень важно заняться этим как можно быстрее. Тем более что температура за окном не чинит рабочим никаких препятствий.

При этом представители ГИБДД лишний раз напомнили местным и районным властям, что было бы не лишним перейти с обычной краски на более долговечные материалы вроде термопластика. Пока что его используют только в Боровске, и, как отмечают чиновники, нанесенная таким способом разметка до сих пор не нуждается в обновлении, а согласно статистике дорожной инспекции, четкие линии на проезжей части положительно сказываются на снижении количества ДТП в границах райцентра.

Конечно, есть и обратная сторона - использование термопластика чуть ли не в десять раз дороже обычной краски. И многие эксперты отмечают, что, несмотря на все выгоды, проще и дешевле несколько раз в год проводить восстановительные работы, чем выкидывать деньги на новые технологии.

В результате решено, что в первую очередь поселения займутся обновлением пешеходных переходов, а уж какие материалы при этом они будут использовать, определят исходя из своих бюджетов.

- В первую очередь мы должны позаботиться о тех участках, которые примыкают к нашим социальным объектам. Поэтому те «зебры», что находятся у школ, детских садов и медицинских учреждений, должны быть приведены в порядок в самое ближайшее время, - подчеркнул заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД

Впрочем, одной лишь разметкой проблемы не ограничились. Начиная с первого апреля многие участки дорог были закрыты для движения большегрузов, однако далеко не везде водители «тяжеловозов» соблюдают эти требования. Особенно много претензий у чиновников накопилось в адрес карьерщиков, которые не только игнорируют запрещающие знаки, но и порой идут с большими перегрузами.

- К сожалению, на территории района есть только три места, где мы можем ставить пост весового контроля, плюс проводится эта работа совместно с «Калугадорзаказчиком», у нас будет всего пять дней. Это, прямо скажем, очень мало, и необходимо как-то изменить ситуацию, - отметил инспектор ГИБДД Андрей СМИРНОВ.

Комиссия с этим мнением согласилась и приняла решение направить письмо в Калугу с просьбой увеличить время работы весового контроля на территории района. Кроме того, в этом году «Калугадорзаказчик» подготовит еще одно место под размещение пункта проверки на 2-м километре трассы «Мосальск-Боровск-Обнинск».

Правда, некоторые присутствующие отметили, что водители прекрасно знают о том, где располагаются посты, и стараются выбирать объездные дороги, чтобы не попадать в поле зрение дорожной инспекции.

- Запрещающие знаки стоят, а транспорт как шел, так и идет. Сегодня пока на заседание ехал, лично встретил пять грузовиков! Им ничто не указ, а без взвешивания ни у кого на них управы нет, - посетовал глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

К слову, ранее депутаты района выступали с законодательной инициативой, которая должна была снизить ущерб, наносимый карьерами дорожной сети. Согласно ей, каждое предприятие для начала работы должно было установить у себя мойку и контрольные весы, но, к сожалению, идея широкой поддержки не получила.

- Дело в том, что владельцы карьеров согласны все это делать, но толку от этого нет. За весами они будут следить сами, а карьеры располагаются в таких местах, что помыв колеса перед выездом, пока машина доедет до асфальтовой дороги, снова будет вся в грязи, - отметил депутат Районного Собрания Юрий СОЛОВЬЕВ.

По словам Юрия Ивановича, прекращать эту работу народные избранники не намерены и снова выступят с предложением после его доработки.

На сегодняшний день вопрос с грузовиками так и остается в подвешенном положении, поскольку все стороны понимают, что какие-то меры принимать необходимо, но не могут подобрать достаточно эффективные.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Зато в том, что касается дорожных работ, в районе наметился большой шаг вперед. Как сообщили в ДРСУ № 5 вместе в «Калугадорзаказчиком» был окончательно решен вопрос по реконструкции участка между деревнями Лапшинкой и Кабицыно. Необходимость этого чиновниками обсуждается давно, и до конца года дорожники обещали управиться со всеми необходимыми работами.

А их, к слову, предстоит немало, поскольку одним лишь ямочным ремонтом дело не ограничится. Планируется, что весь верхний слой дорожного покрытия будет снят, а щебеночная подложка восстановлена и досыпана, прежде чем на нее уложат новый асфальт.

Единственной проблемой на сегодняшний день остается загруженность данного участка, и ремонт отнюдь не будет способствовать увеличению пропускной способности. Там, где получится, будут проводить работы, попеременно закрывая одну полосу за другой, а вот когда дело дойдет до самых узких участков, не исключено, что придется полностью останавливать движение и перенаправлять поток на Киевскую трассу.

Обсудить этот вопрос с общественностью вызвался Соловьев, который в рамках депутатской работы совместно с главой администрации поселения Антоном МАСНЯКОМ готов выйти к жителям и уговорить их потерпеть несколько дней ради собственного удобства и комфорта в дальнейшем.

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ

Юрий Иванович вообще проявлял на заседании большую активность, не стесняясь прямо говорить о проблемных точках района. В частности, на общее обсуждение была вынесена страдающая он наплыва автомобилей площадь рядом с вокзалом в Балабанове.

- Транспорта очень много, бывают случаи, когда автобусу некуда приткнуться, чтобы людей вывезти. При этом речь не о маршрутках или каких-нибудь такси, а об оставленных автомобилях. Одни там уже по полгода используются в качестве рекламного щита. Те, кто работает в Москве или Калуге, оставляют машины на дневную парковку и только вечером уезжают. С этим бардаком нужно что-то делать, - призвал коллег Соловьев.

В ответ на это главный специалист по благоустройству балабановской администрации Сергей КАРПОВ отметил, что проблема эта старая и город над ней работает. В скором времени в районе наземного железнодорожного перехода будут построены две большие парковки, которые и разгрузят площадь от лишнего транспорта.

А вот сотрудники ГИБДД в свою очередь предложили куда более оригинальное решение, которое к тому же неплохо зарекомендовало себя в соседних поселениях.

- Это не решит проблему кардинально, но в качестве временной меры можно пустить «Паркон». В том же Ворсине он успешно работает, приезжает два раза в неделю и выписывает немало штрафов, можно обратиться, чтобы и Балабаново включили в маршрут, - предложил Смирнов.

Идея членам комиссии понравилась, после чего и решили написать письмо в региональное министерство дорожного хозяйства. Если инициативу одобрят, то скоро водители, паркующиеся с нарушением ПДД, начнут получать штрафы.

Степан ФЕДОРОВ

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