По кирпичику

В Боровске пытаются бороться с недостроем.

Так сложилось, что в общественном сознании слово «долгострой» стало ассоциироваться в основном с проблемой обманутых дольщиков. А между тем практически в каждом поселении можно найти объект, собственник которого просто заморозил его строительство до лучших времен.

В таких случаях речь не идет о махинациях или оставшихся без крыши над головой боровчанах, но эти бесхозные здания тоже могут подкинуть проблем соседям, как это случилось в Боровске.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Не секрет, что стройки, пустыри и заброшенные здания буквально притягивают к себе внимание детей и подростков. Наверное, каждый взрослый человек может с легкостью припомнить историю из своей юности, в которой он с товарищами, нарушая запреты родителей, пробирался в такие места.

Сегодня каждый понимает, что это было глупо и опасно, но дети остаются детьми во все времена. И сколько бы нам не твердили про то, что новое поколение с головой уходит в мир гаджетов и интернета, повод для беспокойства у жителей дома № 5 по улице Петра Шувалова в Боровске действительно есть.

Уже несколько лет заброшенная на начальном этапе стройка соседствует с расположенной здесь детской площадкой и, само собой, периодически становится объектом для игр местной ребятни.

От стоявшего здесь когда-то ограждения давно ничего не осталось. О том, что оно вообще было, свидетельствуют лишь отдельные элементы, преимущественно валяющиеся на земле вместе с прочим хламом. О таких вещах, как видеонаблюдение или сторож, говорить тоже не приходится. Вот и получается, что единственной преградой между подростками и опасным объектом является родительский надзор да здравый смысл.

До закрытия объекта строители успели возвести здесь только фундамент, а потому главную опасность представляет то, что должно было стать подвальным помещением. Входы в него ничем не закрыты, и любой желающий может отправиться побродить по темным лабиринтам.

А о том, что такие смельчаки находятся, свидетельствуют нацарапанные на стенах надписи и бутылки из-под пива и прочих горячительных напитков.

ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Администрацию Боровска наличие подобных объектов тоже не радует, а потому собственнику регулярно выставляют штрафы за безалаберность. Причем, как отмечают чиновники, потраченных на них денег давно бы хватило на демонтаж, но, видимо, до недавнего времени владелец был не готов проститься с мечтой однажды закончить стройку.

- Мы встречались с владельцем этого участка 2 апреля и в этот раз пришли к некоторым договоренностям. Будет проведена консервация объекта, то есть закроют все проемы, входы и окна. Кроме того, владелец проведет очистку территории от зарослей, чтобы улучшить обзор, - рассказал заместитель главы администрации поселения Дмитрий ГОРОШКО.

Что же касается установки забора, то этот вопрос на сегодняшний день остается

нерешенным. Как подчеркнул Дмитрий Борисович, ограда, с одной стороны, усложняет доступ на территорию, а с другой - скрывается происходящее за ней от случайных глаз, а потому нужно сначала взвесить все «за» и «против».

В целом же все это чиновники считают временным решением. Решить проблему раз и навсегда можно, только проведя демонтаж, и, как отметил Горошко, с этим владельцу могут помочь, поучаствовав в поиске предприятия, готового взяться за эту работу.

ЗАКОННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ

Впрочем, нужно помнить, что недострой на улице Петра Шувалова может самый резонансный, но далеко не единственный. Например, на улице Некрасова таких заброшенных зданий два. Рядом с ними не расположено детских площадок, но кроме них подобные места обычно привлекают к себе различных маргиналов, а иметь такой рассадник под боком - удовольствие ниже среднего.

К сожалению, и решить эту ситуацию щелчком пальцев не выйдет. Речь ведь идет о частной собственности, а в отношении ее у властей нет практически никаких полномочий. Одно дело, если земля находится в аренде, и тогда нерадивого строителя можно припугнуть разрывом арендных отношений.

А вот если участок выкуплен, его владелец регулярно платит в бюджет земельный налог, а на все претензии отвечает, что достроит объект в ближайшие годы, то остается только выписывать штрафы за содержание территории в недопустимом состоянии.

Степан ФЕДОРОВ

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