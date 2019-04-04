Глаз страха. Жителей Ермолина напугала стройка в черте города

В последнее время жители Ермолина столкнулись с множеством экологических проблем, среди которых: аварии на КНС, загрязнение источника в Русинове и переработка органических отходов в районе ОПХ.

Ничего удивительного, что горожане очень остро реагируют на все вопросы, связанные с этой темой. И любая, даже надуманная проблема может быстро стать поводом для негодования и паники, как и случилось на прошлой неделе.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В наше время большинство людей следит за новостями через интернет. Однако кроме очевидных достоинств, вроде оперативности и возможности поучаствовать в обсуждении важного события, не стоит забывать, что среди реальных статей и заметок хватает и так называемых «фейков».

Примечательно, что порой подобная дезинформация рождается буквально на пустом месте, обрастает слухами и домыслами и становится причиной для самой настоящей паники, как это произошло с сообщением о стройке в Ермолине.

Автор поста в «ВКонтакте» удивился огороженной территории, на которой начали возводить некое сооружение, а также размышлял: что здесь хотят возвести? Вспоминая пересуды о том, что в городе хотят построить экспериментальный центр по проработке отходов.

И вроде все достаточно безобидно, но в комментариях под сообщением тут же развернулась активная дискуссия, а сообщение начали цитировать во многих группах и пабликах Боровского района.

- Место удачное, речка рядом, нет необходимости канализацию делать, - иронизировал один из пользователей.

Другие же, напротив, не увидели в происходящем ничего смешного и ужаснулись от открывающихся с новой стройкой перспектив.

- Какой-то ужас у нас творится! Там свалка отходов, тут мусор - и всё около реки! Зачем ставились знаки водоохранной зоны??? - негодовали в продолжение обсуждения.

Уставшие от регулярно сыплющихся на их головы проблем с экологией ермолинцы, кажется, уже просто устали удивляться происходящему и готовы поверить во что угодно.

ХОРОШИЙ ИСХОД

- Беспокойство людей я прекрасно понимаю, но рассуждая в таком ключе, мы и до центра захоронения ядерных отходов можем дойти. В данном случае ни о каком мусоре речи не идет, просто занимающая соседний участок компания «Инвест Альянс» расширяет производство и строит новые объекты, - поспешил успокоить горожан глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ.

Евгений Александрович также пообещал переговорить с собственником, чтобы тот поскорее выставил паспорт нового объекта. Ведь если бы автор сообщения прочитал, что именно будет построено на участке, то людям не пришлось бы строить никаких теорий.

А так получается, что напуганные очередным экологическим бедствием люди поставили знак «минус» новости, к которой с воодушевлением отнеслись в стенах районной администрации.

- Компания «Инвест Альянс» является одним из самых крупных предприятий в Боровском районе, которое вносит большой вклад в доходную часть нашего бюджета. Говоря же конкретно о Ермолине, то для города это предприятие и вовсе имеет одно из первоочередных значений, и то, что оно растет и расширяется, можно назвать хорошим знаком, - отметила главный финансист Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА.

Получается, что в конкретном случае никакой угрозы на самом деле не было, а до правды оказалось очень легко «докопаться». Однако на будущее чиновникам все-таки не мешало бы взять на заметку царящие в Ермолине настроения. Ведь если горожане продолжат ждать очередного экологического коллапса, то не исключено, что в следующий раз кто-то может воспользоваться ситуацией, организовав вброс заведомо ложной информации.

Степан ФЕДОРОВ

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