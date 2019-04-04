Опросы «Недели»

В минувшие выходные в нашей группе в «ВКонтакте» мы провели три опроса жителей Боровского района на совершенно разные темы - образование, благоустройство и безопасность. Удивительно, но на этот раз наибольшее количество набрали отрицательные ответы.

БЕЗ ТОРМОЗОВ

Наибольший интерес вызвал опрос на тему ужесточения штрафных санкций за несоблюдение скоростного режима, а именно сокращения допустимого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Именно такую поправку предложил Минтранс, и мы поинтересовались у боровчан, поддерживают ли они её.

Да, сейчас действует очень большой диапазон превышения. Это неправильно - 25%

Нет, это ограничение никак не повлияет на безопасность на дорогах - 68%

Мне все равно, я оплачиваю свои штрафы через сайт Госуслуг за полцены - 2%

Я вообще не понимаю, зачем нужен скоростной режим! Кто не спешит, пусть пешком ходит - 5%.

МОЯ ХАТА С КРАЮ!

В Балабанове готовятся к весенним субботникам. Помимо уборки на придомовых территориях, администрация приглашает горожан потратить время на общественные пространства. Однако пока балабановцы не торопятся жертвовать выходными днями ради «чужой» чистоты. На наш вопрос, примите ли вы участие в субботниках, голоса распределились следующим образом:

Выйду на уборку своего микрорайона - 29%

Помогу очистить от мусора зону Страдаловки - 13%

Выйду, если будет настроение или полевая кухня с музыкой - 16%

Я не мусорю! Почему должен убирать за кем-то? - 42%

ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

На минувшей неделе администрация Боровска распространила обращение к горожанам, призвав их убирать за своими четвероногими друзьями «подарки», которые те оставляют во время уличных прогулок. То, что для большинства жителей европейских стран давно считается нормой, несоблюдение которой строго карается штрафами, разделило мнения боровчан почти поровну. На вопрос, убираете ли вы за свои псом на выгуле, они ответили так:

Да, я уважаю свой город и соседей - 45%

Стесняюсь, думаю, надо мной будут смеяться прохожие - 2%

Нет, это удобрение! Моему псу ещё должны на корм платить! - 4%

Что за бред? У нас люди за углами гадят, а вы о собаках говорите! - 49%

Анна КНЯЗЕВА

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