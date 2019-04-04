04.04.2019

Балабановские УК не хотят убирать мусор за частниками и магазинами



Замглавы администрации Балабанова по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ предложил директорам управляющих компаний не отворачиваться от контейнерных площадок.

- Мусор внутри таких площадок убирает региональный оператор, но то, что за ограждением, - вы. На расстоянии пяти метров по периметру должно быть чисто, - заключил чиновник.

Однако, по словам коммунальщиков, сейчас КРЭО не выполняет свои обязательства по уборке, и чистота внутри контейнерных площадок - заслуга УК. К тому же содержать в нормативном состоянии указанные территории они готовы, но не везде.

В частности, брать на себя ответственность за «мусоросборники», которыми кроме жителей многоквартирных домов пользуются граждане, проживающие в частном секторе, коммунальщики не собираются.

- Мы не будем за деньги наших жителей убирать за частниками, - выразила общую позицию директор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА.

Аналогичное отношение озвучено и в отношении площадок ТБО, которыми пользуются торговые предприятия за неимением собственных контейнеров.

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