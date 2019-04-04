Я вам пишу ...

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Владимир Овчинников вновь разрисовал городские здания неоднозначными рисунками,

В минувшую субботу 30 марта боровский художник и краевед Владимир ОВЧИННИКОВ вновь взялся за кисть ради уличного искусства.

Недавно он приятно удивил боровчан своим новым проектом «Тоска объявлений», благодаря которому в местах ожидания общественного транспорта появились стихотворения его музы Эльвиры ЧАСТИКОВОЙ. Но работы, выполненные им в конце марта, совсем не пахнут весной и романтикой.

ДОМ «СМЕРТИ»

Владимир Александрович решил вернуться к теме репрессий, написав свою фреску на весьма выгодном для обзора месте. Дом № 1 на ул. Коммунистический расположен так, что его входная группа - подъезды, «смотрят» на улицу Советскую. Именно на ней расположены здания районной и городской администраций, суда и социальных служб. К тому же угол дома, который художник выбрал для росписи, отлично виден тем, кто пешком направляется в районную больницу и обратно.

На белой стене Владимир Овчинников черной краской изобразил гору человеческих черепов, сваленную под флагом, и написал красным «Это может повториться». Контраст сделал задумку автора яркой и заметной.

В принципе, все нарисованные этим художником ранее уличные картины на тему репрессий становились заметными. В определенной мере потому, что пишет он их неожиданно и не всегда там, где их воспринимали бы с пониманием. Например, как и в этот раз, на стене жилого дома. Такое творчество вызывает негатив у самих жильцов, которым неприятно осознавать, что теперь они обитатели дома с черепами, пусть даже написанными рукой знаменитого художника.

КТО ЭТОТ ПАРЕНЬ?

У администрации Боровска к такому привлечению общественного внимания художником уже выработался иммунитет, а потому в начале рабочей недели никаких ответных заявлений сделано не было.

Оказалось, что картина на доме на ул. Коммунистической не единственная. Были еще - на стене одного из зданий, которое, возможно, обладает признаками культурного наследия (это сейчас выясняют в профильном Управлении охраны), и на новом общественном туалете. На его свежеотштукатуренной стене появился портрет главы администрации Михаила КЛИМОВА, написанный в карикатурном жанре.

Как прокомментировал «Неделе» находящийся в отпуске градоначальник, сам он свое изображение воочию не увидел, но в пересланных ему фотографиях работы некое сходство в чертах лица наблюдает. Отреагировал на такой «культ личности» Климов сдержанно:

- Владимир Алексеевич, как любой человек, имеет право выражать свое мнение. Но делать это на зданиях, являющихся муниципальной собственностью, недопустимо. Закрашивать такое творчество приходится за счет местного бюджета, а это, между прочим, деньги налогоплательщиков - наших горожан!

ВТОРЫМ СЛОЕМ

Администрация Боровска составила акт ущерба и готовится предъявить судебный иск Владимиру Овчинникову за порчу имущества города. Но это касается лишь здания туалета. Что до многоквартирного дома, то делать даже косметический ремонт за счет городских средств чиновники не имеют права.

По словам замглавы администрации Дмитрия ГОРОШКО, жители Коммунистической, 1 возмущены появлением такого рисунка на фасаде своего дома. Именно они и сигнализировали 30 марта в администрацию и полицию о творчестве Владимира Овчинникова, требуя остановить руку мастера. Но сделать это в выходной день оказалось некому. А потому вернуть себе чистоту стен жителям пришлось своими силами и средствами.

- Мы не имели права за счет городского бюджета закрасить то, что Владимир Александрович нарисовал в выходные. Поэтому попросили управляющую компанию, обслуживающую Коммунистическую,1, оперативно отреагировать на просьбу граждан. Но во вторник один из жильцов дома сам закрасил рисунок с черепами. Хочу отметить, что другие картины художника остались на своем месте,- уточнил Дмитрий Горошко.

Эта ситуация в очередной раз стала поводом для разлома мнений жителей Боровского района. Одни поддерживают стремление Овчинникова обелить имена репрессированных, другие напрочь отрицают сталинский террор. И совсем слабым голосом среди этих позиций звучит призыв не портить полюбившиеся горожанам и туристам фрески, те, которые сделали популярным и Боровск, и уличного художника.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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