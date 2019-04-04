Новый сквер будет народным!

В следующую субботу, 13 апреля, в Балабанове пройдет субботник, который охватит сразу три микрорайона. Подробно о планах по большой уборке мы рассказываем в статье «На работу как на праздник», а потому сейчас хочу остановиться на своем округе, а именно, центральной части Балабанова.

Здесь мы будем вычищать территорию заброшенного пустыря на улице Лесной, и это событие, лично для меня, имеет огромное значение. Пять лет назад не без труда мы с коллегами по депкорпусу смогли отстоять заросший «пятак» под «Народный» сквер, не дав экс-главе администрации Павлу АВЕКОВУ «посадить» здесь очередную коробку из легковозводимых конструкций. Тогда реализация идеи со строительством городской зоны отдыха с детской игровой площадкой и местом прогулок для взрослых горожан казалась трудноосуществимой идеей. Но мечта сбывается только тогда, когда ты до последнего держишь ее в своих руках и не предаешь ни при каких обстоятельствах.

Как оказалось, долгое ожидание не было напрасным, и уже второй экс-глава Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ эту идею поддержал. В результате «Народный» сквер был включен в программу «Комфортной городской среды», разработанной до 2022 года. На днях действующий градоначальник Сергей ГАЛКИН подтвердил, что администрация разработает проект благоустройства этой территории. Но каким ему быть, зависит от каждого из нас.

Мне кажется, что рабочее название, которое мы в ходе обсуждения идеи сменили на «Лесной», должно быть отображено в тематике этого пространства. А потому сказочные звери и герои русских народных сказок вполне законно могут поселиться здесь. Но главная наша идея уходит корнями в первоначальное название сквера, а потому мы хотим, чтобы каждый житель Балабанова, у которого есть интересные идеи, поделился ими с нами.

Во время субботника, который начнется в 10 часов утра, будет установлен ящик для сбора предложений. Позже мы рассмотрим их и обсудим вместе с вами, запустив опрос общественного мнения в нашей группе «Новости Боровского района» в «ВКонтакте»

Очень надеюсь на ваш свежий взгляд на реализацию этого проекта. Начните субботу 13 апреля с хорошего настроения на субботнике, который станет первым реальным шагом на пути к большому делу!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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