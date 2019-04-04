На работу как на праздник

В Балабанове запланировали три больших субботника.

В администрации Балабанова прошло совещание с организациями города, на котором составили график субботников, запланированных на территории муниципалитета. Для того чтобы большее количество жителей могло принять участие в работах по благоустройству, их проведут в субботние дни.

ДЛЯ НОВОГО СКВЕРА

Первая массовая уборка города состоится 13 апреля. В этот день планируется очистить территории сразу в трех микрорайонах - на улицах Дзержинского, Московской и Лесной. Чтобы заранее понимать масштаб благоустройства, комиссии из числа сотрудников администрации, депутатов и руководителей управляющих компаний обошли места будущих субботников.

В центральной части города местом массовой уборки станет пустырь на улице Лесной между двумя ТСЖ - «Лесная» и «Надежда». Этот участок земли еще пять лет назад окружные депутаты отстояли для создания зоны отдыха с рабочим названием «Народный сквер». Позже администрация согласилась с предложенной идеей, а недавно глава администрации Сергей ГАЛКИН сообщил, что в 2019 году будет разработан проект обустройства этого пространства. По предложению председателя комиссии по городскому хозяйству при Гордуме Светланы ЗАЦАРИННОЙ зону отдыха создадут с учетом предложений всех жителей Балабанова. Для этого 13 апреля во время субботника будет организован сбор идей, принять участие в котором смогут все балабановцы.

Накануне генеральной уборки силами управляющих компаний и ООО «Динас-Сервис», директором которой является депутат Дмитрий ГУСЬКОВ, пройдут масштабные работы по опиловке старых деревьев и разбору завалов.

- Мы всегда помогаем городу, выходя за рамки контрактов по благоустройству. Сейчас готовимся очистить территорию между тротуаром и детским садом № 6 на Гагарина. А в субботнике на Лесной будем участвовать не только руками, но и техникой. Там большой и тяжелый объем работы: надо разобрать то, что осталось от старого деревянного дома, вывезти крупногабаритный мусор после опиловки. Для этого мы задействуем экскаватор-погрузчик. Но, надеюсь, эти сложности не помешают нам почувствовать атмосферу тех старых субботников, которые воспринимались старшим поколением как общегородской праздник, - поделился Дмитрий ГУСЬКОВ.

Как показал опрос, проведенный «Неделей» в «ВКонтакте» в группе «Новости Боровского района», горожане тоже ждут от субботника праздничного настроения. Это учли и организаторы, которые планируют разбавить трудовую суть мероприятия культурной составляющей.

Эта часть программы ляжет на плечи директора ГДК Ирины НИКИФОРЕНКО, которая вместе со своим волонтерским отрядом тоже придет 13 апреля на «лесной» пустырь.

- Наши добровольные помощники, хорошо известные горожанам по желтой экипировке, тоже примут участие в этом субботнике. По просьбе организаторов ребята будут собирать предложения по благоустройству сквера. А поскольку 13 апреля станет не только днем уборки территории, но стартом создания зоны семейного отдыха, мы прорабатываем творческий сценарий дня. Вообще, идею скверов я поддерживаю. Думаю, что такие пространства должны быть в каждом микрорайоне города, - делится Ирина Никифоренко.

ДВЕ ТЕРРИТОРИИ

В микрорайоне улицы Дзержинского субботник охватит сразу две территории. Здесь наводить чистоту собираются на детской площадке перед ДДУ «Василек» и вдоль бетонного забора, там, где по программе «Формирование комфортной городской среды» должна появиться пешеходная зона.

Именно второй участок в «городке» традиционно считается самым грязным. В силу своего расположения здесь проводят свой досуг любители выпить и не убрать за собой. А потому привлекать юных горожан к очистке лесополосы глава города Сергей СУДАКОВ, который вместе с директором УК «РЭУ-1» Русланом ЖАДЬКОВЫМ возглавит здесь работу, считает неуместным.

- Дети пусть убирают территорию вокруг своей школы или на игровой площадке помогают, а вдоль забора мы справимся своими силами. Конечно, надеемся, что жители улицы Дзержинского примут активное участие в субботнике, и он, как раньше, пройдет массово, дружно и станет поводом для хорошего настроения людей, - говорит Сергей СУДАКОВ.

ВСЕ ВМЕСТЕ

На улице Московской тоже закипит работа, и начнется она раньше установленного срока.

- Учащиеся нашей школы выйдут на уборку прилегающей территории 12 апреля. Сгребем сухую листву, уберем мусор по периметру забора. Назначаем субботник на пятницу, чтобы дети в выходной день могли отдохнуть. Но если они захотят помочь в субботу, а такие есть, буду рад, - комментирует директор балабановской школы № 3 Виктор ЛОКТЮХИН.

Однако здесь тоже не делают ставку на детский труд, надеясь увидеть на уборке своих территорий взрослых жителей улицы.

- Сам я обязательно выйду на уборку Московской. Думаю, так поступит каждый депутат балабановской Городской Думы. Но надеюсь и на поддержку горожан: это наш город, и заботиться о нем надо вместе.

В данном микрорайоне субботник волной пройдет по детской площадке, вдоль отделения Центра физкультуры и спорта и далее устремится к территории, отделяющей микрорайон от киевской трассы. Столь масштабный план осуществить только силами жителей и депкорпуса вряд ли удастся. А потому помощь управляющих компаний «СЕЗ» и «РЭУ» окажется весьма кстати.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стремление сделать из субботника общегородской праздник труда и сплоченности поддерживает и замглавы администрации Нина ФИЛАТОВА. Она уже прорабатывает возможности создания мотивации и поднятия боевого духа у балабановцев, которые примут участие в большой генеральной уборке города.

Но в середине месяца благоустройство городских территорий не закончится, и после 13 апреля работа закипит на других участках. Сейчас в плане значатся еще две территории. Лесополоса реки Страдаловки, уборку которой традиционно организует редакция газеты «Балабаново», которая в этот раз пройдет 20 апреля, и микрорайона улицы Коммунальной, куда в мае предложила бросить силы окружной депутат Светлана Зацаринная. Добавятся ли в этот список другие адреса, в большей степени будет зависеть от инициативности горожан.

Иван КРЕЧЕТ

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