Боровчане припомнили администрации прошлогодние долги

На минувшей неделе сотрудники администрации Боровска и представители депутатского корпуса поселения прошлись по городским адресам, куда в прошлом году заглянула федеральная программа «Комфортная городская среда». Участники комиссии остались довольны увиденным, однако боровчане напомнили о старых долгах, которые остались перед их дворами.

Замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий ГОРОШКО в компании тезок-депутатов Николаев КУЗНЕЦОВЫХ отправился на осмотр благоустроенных в 2018-м году за федеральные деньги территорий. В числе счастливчиков, куда прошлым летом муниципалитет направил силы и средства, оказались несколько придомовых территорий - Ленина, 16, Мира, 57 и 62, Володарского, 7, 36 и 40, Дзержинского, 27 и Садовая, 6.

Именно дворовые пространства стали приоритетом минувшего участия в «Комфортной городской среде». Как ранее комментировал глава администрации Михаил КЛИМОВ, власти специально сделали акцент на территории ежедневного пребывания горожан, то есть на которые люди попадают, выходя из подъездов домов. Главной задачей была замена старого асфальтного покрытия «придомовки», а в некоторых местах, по словам градоначальника, оно вообще появилось впервые.

К радости проверяющих и жителей, сошедший снег не унес с собой новое покрытие дорог. Однако «хвосты» местные жители все же подметили.

На Володарского, 40 при проведении ремонтных работ были демонтированы лавочки, а новые до сих пор так и не появились. Замглавы администрации Дмитрий ГОРОШКО успокоил: подрядчик устранит этот недочет в ближайшее время.

На замечание по улице Рябенко, где рядом с благоустроенной территорией остался строительный мусор и покореженная плита с канализационным люком, Дмитрий Борисович тоже отреагировал:

- Мы отыграли вторую очередь благоустройства, начинаем работать по следующим домам. Одновременно подрядчик уберет прошлогодний мусор и недоделки исправит.

Чиновник пообещал контролировать весь процесс строительных работ по «Комфортной городской среде» и без конечной уборки территорий не принимать работы у подрядчика.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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