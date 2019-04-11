Монетизация заслуг

Депутат Николай Гусев захотел награду за свою благотворительность.

Балабаново вновь стало центром «почетного» скандала, и главным героем в нем второй год оказывается депутат Городской Думы Николай ГУСЕВ. Парламентарий согласился с теми, кто выдвинул его на награждение знаком «За особые заслуги перед городом», и пригрозил судом коллеге, которая посмела урезонить его.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

На очередное заседание представительного органа Балабанова депутат Владимир ТАРАН вышел с инициативой наградить Николая Гусева нагрудным знаком, который на свою голову местные депутаты утвердили в прошлом году. Изначально хорошая идея - благодарить за особый вклад в развитие Балабанова особо отличившихся граждан, причем не только жителей города, уже в третий раз оборачивается скандалом.

Год назад, когда впервые вручали этот знак признательности, один награжденный отказался от него. Однако этот поступок остался малозамеченным на фоне неприглядной ситуации с тем, кто эту награду жаждал.

Тогда депутат Виктор ЛОКТЮХИН вышел с инициативой отметить Николая ГУСЕВА, мотивируя свой поступок финансовой помощью, которую тот оказывал школе. За столом Гордумы оказалось еще несколько человек, которые поддержали эту идею, поскольку и их организациям и учреждениям Николай Иванович оказывал материальную поддержку.

Тем не менее необходимого количества голосов номинант не набрал. Те, кто проголосовал «против», посчитали, что награждать знаком «за заслуги» действующего депутата не этично. На это Николай Иванович обиделся и ушел, не дождавшись окончания официального заседания.

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Из той ситуации депкорпус сделал вывод: Положение о награде надо дорабатывать, прописывая, кто и за что может на нее претендовать. Однако о намерении этом забыли, вплоть до апреля 2019 года, когда Николай ГУСЕВ решил второй раз отправиться на штурм почета.

В принципе, никто из присутствовавших и не сомневался, что этот «крестовый поход» инициировал сам Николай ГУСЕВ. В доказательство этому во время обсуждения предложения кандидат на заслугу принялся перечислять кому что купил. К великому ужасу возникшей ситуации, среди парламентариев оказалось всего несколько человек, кого миновала благотворительность Николая Ивановича, и кто, не прикрываясь позицией «да ладно, жалко, что ли», смог высказаться против.

А вот из тех, до кого докатился «бескорыстный рубль» депутата, только Людмила СУХАНОВА смогла проявить силу характера. Она не стала отрицать, что Николай Иванович, действительно, помогал центру «Душевный свет», где она работает: жалюзи покупал и продукты на стол для проведения праздничных мероприятий среди пожилых людей. Но сейчас это выглядит так, словно он покупает голоса «за кусок колбасы и хлеба». И, несмотря на то что она, Суханова, благодарна Гусеву за помощь, голосовать «за» не будет все по той же причине: неправильно это, когда депутаты сами себе медали на грудь вешают!

На такое заявление Николай Иванович сначала смехом заявил, что сейчас пойдет и жалюзи снимет, но потом переменился в настроении и пригрозил Людмиле Сухановой судом за оскорбление чести.

Обрести вожделенный нагрудный знак не помогла поддержка большей части депутатов, так как три голоса «против» не позволили собрать нужный комплект. Не спасла даже рука самого Гусева, которую он вздернул, как и в прошлом году, посчитав всех проголосовавших и поняв, что без поддержки самого себя этот «поход» точно провалится.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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