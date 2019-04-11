Мусор мусору рознь?

Экологический оператор готов убирать строительный хлам боровчан за дополнительную плату.



Несмотря на то что с момента перехода Боровского района на новую систему обращения с отходами прошло уже более трех месяцев, у людей по-прежнему остается много вопросов к работе экологического оператора.

В основном они касаются крупногабаритного мусора, проблемы с вывозом которого возникают во многих поселениях. При этом боровчане зачастую просто не знают, что делать со своей бедой и куда обращаться за помощью.

В такое положение попали жители улицы Степана Разина в Боровске, только помимо горожан здесь заваленной строительными отходами площадкой любуются еще и туристы, направляющиеся в дом-музей Циолковского.

СВОЙ-ЧУЖОЙ

Начиная с первого января ответственность за вывоз мусора взял на себя единый для всей области оператор, которым стала компания с оптимистичным названием «Калужский региональный экологический оператор». Логично было бы предположить, что после того, как за всю сферу начнет отвечать одно предприятие, то условия его работы станут понятней, а все острые вопросы будут решаться максимально быстро. На деле же получилось совсем наоборот, и многие люди до сих пор не понимают, за что они стали платить в несколько раз больше, если под окнами продолжает скапливаться мусор.

На улице Степана Разина в Боровске контейнерная площадка буквально завалена досками и прочим хламом, который из-за размеров не помещается даже в большой контейнер. При этом сами баки сотрудники «КРЭО» опустошают регулярно, а куски кирпича и обрывки провода будто бы и вовсе не замечают, хотя по идее вывоз даже крупногабаритных отходов является обязанностью оператора.

Добавляет пикантности ситуации тот факт, что неподалеку от этой площадки ТБО останавливаются автобусы с туристами, приезжающими на экскурсию в дом-музей Циолковского. И можно представить, какие первые впечатления у них складываются от районного центра.

Разъяснить нюансы работы экологического оператора «Неделя» попросила заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА, который рассказал, что не стоит мешать весь мусор в одну кучу.

‒ Действительно, КРЭО должен вывозить крупногабарит с контейнерных площадок, но только в том случае, если это не строительный мусор. Бытовую технику, мебель, шкафы уберут, а вот то, что осталось после ремонта или разбора дома, уже нет. Более подробную информацию, что делать жителям, если у них появились такие отходы, можно узнать, позвонив на горячую линию экологического оператора, где подскажут порядок действий, ‒ отметил Алексей Евгеньевич.

КАК БЫТЬ?

В сознании населения такая классификация мусора не укладывается. Ведь диван, состоящий по большей части из деревянного каркаса, мало чем отличается от кучи досок, да еще и в разы превосходит ее по габаритам. Но почему-то против утилизации мебели «мусорный» оператор ничего не имеет. К тому же, если вспомнить, что с нового года в Калужской области мусорят не люди, а квадратные метры жилой площади, на которые и идет расчет платы за эту коммунальную услугу, то становится вообще не понятно, почему то, что осталось от ремонта этих самых метров, мусорный оператор не желает вывозить?

Получается, что образовавшиеся горы отходов рядом с контейнерами станут головной болью местных администраций, которым придется опять раскошеливаться и оплачивать вывоз негабарита по статье «ликвидация несанкционированных свалок». Только парадокс заключается в том, что деньги эти пойдут все тому же КРЭО, который за дополнительные деньги вывезет и этот вид отходов.

Такая ситуация, предрекаемая главами администраций еще до пришествия нового регионального оператора, не радует и самих чиновников. Они в этой ситуации становятся буфером между мусорщиками и жителями. Положение незавидное, и с ним надо что-то делать. Но что именно, пока не знает никто. Прояснить этот вопрос планируют на совещании с руководством КРЭО, которое намечено на середину апреля.

Степан ФЕДОРОВ

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