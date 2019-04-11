Труба на всякий случай

«Калугаоблводоканал» сливает сточные воды в Протву и на огороды ермолинцев.



В последний год на долю жителей Ермолина выпало немало проблем, связанных с экологией. Наиболее острой из них является состояние городской системы водоотведения. После аварии на КНС в 2018-м сотрудники «Калугаоблводоканала» произвели ремонтные работы, и горожане вздохнули с облегчением. Но надолго этого спокойствия не хватило. После очередного ЧП в черте Ермолина появился настоящий водоем, полностью состоящий из содержимого канализации, а решая эту проблему, «водяные» не нашли ничего лучше, чем направить поток нечистот прямиком в Протву.

ПОД САМЫЙ НОС

Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить себе все прелести соседства со сточными водами. Поэтому понять возмущение жителей улицы Кооперативной в Ермолине может каждый человек. Тем более что по подсчетам местных жителей, с момента появления рядом с ними канализационного болота прошел уже почти месяц.

‒ Больше трех недель мы так и живем. Случилась какая-то авария, говорят, что ведутся работы, но факт налицо - у нас эти канализационные воды как стояли, так и стоят. Представьте только, какой здесь запах, как только на улице чуть-чуть потеплеет. Ну разве можно так с людьми! - негодует местная жительница Ирина ТРИФОНОВА.

Не согласиться со словами Ирины Георгиевны невозможно. Честно сказать, поначалу даже не верится, что залившее поле вода является результатом прорыва труб, а не каким-нибудь сезонным паводком. Как отмечают местные жители, сточные воды покрыли площадь больше километра и уже вплотную подступили к границам огородов. К тому же нельзя забывать, что канализационные сбросы являются местом обитания целого ряда опасных микроорганизмов, поэтому планы по посадке овощей и ягод ермолинцам явно придется отложить на более подходящее время.

‒ Если уровень еще немного поднимется, то эти помои нам и на грядки попадут. Хотя сажать уже и смысла нет, столько этой воды в землю впиталось ‒ страшно представить, что тут вырасти может, ‒ отметила еще одна жительница улицы Кооперативной Галина КЛИМЕНТОВА.

БУДЕТ РЕМОНТ, НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Естественно, о своих бедах люди поспешили сообщить в местную администрацию. После жалоб на место выезжал мэр города Евгений ГУРОВ и его заместители, но, как и в прошлом году, в корне изменить ситуацию чиновникам просто не под силу.

За состояние сетей и их работу отвечают сотрудники ГП «Калугаоблводоканала», а власти со своей стороны могут заваливать их обращениями и телефонными звонками, но если региональный монополист не захочет проявлять активность, то решение проблемы может затянуться на неопределенное время.

‒ О случившемся мы сразу сообщили собственнику сетей, там начали принимать меры. Напорная канализация в этом месте в очень плохом состоянии, и после того, как прорвало одну ветку, стоки пустили по второй. После ремонта все вернули в штатный режим, и тут уже не выдержала другая труба. Сейчас работы по ремонту ведутся, надеемся, что к выходным проблема будет решена, ‒ рассказал заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

Также Александр Александрович отметил, что в этот раз водопроводчики проявляют большую активность, чем прошлым летом, но чиновников очень смущает отсутствие конкретики в заявлениях монополиста.

‒ Мы с главой администрации недавно ездили в Калугу, пообщаться с директором Водоканала насчет реконструкции наших сетей, потому что это уже совсем никуда не годится. Получили ответ: возможно, это случится уже в 2019-ом году. Но слово «возможно» в этом предложении нас очень сильно смущает, ‒ добавил Исаев.

ПЕРЕВОД «СТРЕЛОК»

А вот представляющего интересы «Калугаоблводоканала» в Боровском районе Николая ПРОКУРАТОВА сложившаяся ситуация совсем не настораживает.

‒ Винить в произошедшем следует не нашу организацию, а тех, кто довел трубы до такого состояния, поскольку мы приняли их только два года назад, ‒ ответил Николай Владимирович негодующим в социальных сетях горожанам. При этом вопросы, отправленные личным сообщением, он оставил без ответа.

Прокуратова нисколько не смущает, что два года - достаточно внушительный срок, и, приняв на себя такую ответственность, организация должна содержать свое имущество в должном состоянии, а не тыкать пальцем в предыдущего собственника.

К слову, не меньше вопросов вызвал у общественности и способ решения проблемы. Чтобы устранить прорывы, сначала было необходимо снизить уровень воды, и для этого рабочие просто прокопали желоб, по которому стоки потекли прямиком в Протву. По этому факту администрация города уже написала заявление в Росприроднадзор, но тот же Прокуратов не видит в этом ничего страшного, а трубу для сброса стоков водоканал в ближайшую неделю убирать не будет, на случай если здесь произойдет новая авария.

Степан ФЕДОРОВ

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