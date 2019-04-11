Ногой поддать. Два жителя Наро-Фоминского района докатили до Боровска на самокатах

Для того чтобы мир, в котором ты живешь, был полным впечатлений и событий, совсем не обязательно иметь кучу денег и уйму свободного времени. Как не первый раз доказывают двое наро-фоминских друзей Александр РОЩЕНКО и Руслан ПАШКОВ, достаточно иметь желание двигаться вперед и открывать для себя что-то новое. А когда есть такой запал, то в качестве двигателя сгодится и обычный самокат.

Именно на таком нехитром средстве передвижения ребята проехали больше полусотни километров, достигнув конечной точки маршрута - Боровска.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Двухколесное путешествие в мини-варианте Александр Рощенко называет выходом из зимней спячки. К нему друзья-самокатчики особо не готовились, просто, как только сошел снег с дорог, достали свои средства передвижения, ткнули пальцем в карту и покатили ранним утром 6 апреля из Наро-Фоминска в наш райцентр.

Это увлечение у друзей появилось всего год назад, когда Александру был уже 31 год, а Руслану - 29 лет. В общем, давно уже взрослые мальчики, но ноги так и тянули вдаль.

- Самокат - это свобода в пути. С ним легче преодолевать препятствия в дороге, это мой способ путешествовать. Велосипед, мопед, машина дают совсем не такие ощущения, - делится Александр.

Несмотря на небольшой по временным рамкам опыт самокатного туризма, приятели намотали уже не одну сотню километров.

- Поначалу просто катался по Наро-Фоминску, а потом решил отправиться в Серпухов (100 км). Но сил хватило проехать только восемьдесят километров, и оставшийся путь добирался на автобусе. Затем отправился в Чехов и Звенигород. А в путешествиях в Рузу и Подольск компанию мне составил Руслан, - рассказывает Александр Рощенко.

НА ПМЖ

Куда поехать в следующий раз, приятели выбирают спонтанно, просто открывают карту, смотрят ближайший город и прокладывают маршрут. В этом году первой точкой для испытания собственных возможностей стал Боровск.

Добирались до него Александр и Руслан через Митяево и Петрово, сделав остановку на обед и разминку в «Этномире». Парк, говорят, им понравился, хотя изучать подробно его не стали специально - оставили впечатлений на следующий визит сюда с семьями. Потом проехали через Совьяки, мимо храма Великомученицы Варвары и, сделав передых на автобусной остановке у боровского ФОКа, отправились к мосту через Протву.

На этом небольшом участке их следования путешественникам постоянно попадались на глаза уличные рисунки Владимира ОВЧИННИКОВА. Собственно, сами гости узнали о том, что это творчество знаменитого художника, только из нашей переписки. Но и без этого их впечатление о Боровске стало ярким.

- В Боровск я влюблен в прямом смысле слова. Приезжаю сюда часто, многое уже повидал. Считаю, что на данный момент это один из лучших городов, в которых нам удалось побывать! Я уже сказал жене и теще, что когда буду на пенсии, перееду в Боровск. Когда я там - душа отдыхает! Честное слово! - говорит Александр Рощенко.

В ближайшее время путешественники на самокатах запланировали поездки в Верею и в Полушкинские карьеры, а к майским праздникам планируют поездку в Калугу (примерно 130 км). Конечно, преодоление такого расстояния требует хорошей физической формы. Но помочь приобрести ее способен все тот же маленький самокат. К слову, приобретя новое увлечение, Александр простился с вредной привычкой: бросил курить спустя 16 лет «дружбы» с никотином. Чем не повод стать путешественником?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Общество»