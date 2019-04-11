Зеленый город

В Балабанове активисты высадили пятьсот саженцев лиственниц.



На территории Боровского района недавно объявили о начале сезона субботников, а в Балабанове уже активно взялись за наведение порядка на городских территориях. Помимо глобальной работы по уборке, запланированной на 13 апреля в трех микрорайонах, 9 апреля здесь взялись за лопаты ради проведения еще одной масштабной акции.

Участие в «зеленом десанте» приняли сотрудники администрации и муниципальных учреждений, депутаты, а также инициативные жители города. Благодаря такой небывалой массовости новые насаждения появились во всех микрорайонах Балабанова.

ВРЕМЯ САЖАТЬ

Традиционно середина апреля становится подходящим временем для проведения субботников и прочих работ по наведению порядка в поселениях. В Балабанове в этом году решили не размениваться на мелочи и встретить потепление масштабной акцией - созданием в городе зеленых территорий из лиственниц, саженцы которых были безвозмездно предоставлены поселению Думиническим Лесхозом.

Высадить разом пять сотен деревьев - задача масштабная, тем более что сделать это большое дело в администрации Балабанова задумали одним днем, как оказалось, очень подходящим погодой для посадки. Чтобы охватить весь предполагавший объем, взяться за лопаты предложили тем, кто был готов влиться в ряды «зеленого десанта».

Балабановцы откликнулись и поддержали инициативу. Например, жители дома № 22 по улице Гагарина, несмотря на обеденное время и не самую приятную погоду, приняли заметное участие в высадке саженцев. Недавно под окнами дома неизвестные устроили пал травы, и отказываться от возможности добавить немного зелени перед горелым полем горожане не стали.

Руководил активистами депутат Городской Думы Дмитрий ГУСЬКОВ, не понаслышке знающий, как следует заниматься благоустройством территории. Наравне со всеми Дмитрий Витальевич копал лунки, а заодно расширял познания своей команды в садоводстве, рассказывая, почему озеленением нужно заниматься именно сейчас.

- Сажать лиственницу лучше всего осенью или весной, когда она еще не «проснулась». Погода нам сегодня благоволит - с утра был дождь, и хотя люди ему не слишком радуются, для деревьев так гораздо лучше. Я думаю, они должны прижиться. Очень хорошо, что сегодня многие жители решили выйти и поучаствовать в этой работе. Мы хотим, чтобы Балабаново был красивым городом, уютным и зеленым. Если планомерно продолжать работать в этом направлении, мы уже лет через пять сможем насладиться плодами этих трудов, - поделился своим мнением Гуськов.

Примечательно, что ранее Дмитрий Витальевич уже занимался озеленением этого двора. Буквально в паре сотен метров от новой аллеи растет несколько сосен и елей, которые народный избранник пятнадцать лет назад высадил вместе со своим сыном Никитой, а теперь эти деревья выросли и делают местный пустынный пейзаж куда опрятней и дружелюбней.

НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Не только жители Гагарина поставили перед собой целью добавить окружающему пространству новых красок. Зелени захотели и в «Белорусском квартале». Если сам микрорайон может похвастаться ухоженной и благоустроенной территорией, то раскинувшееся вокруг него поле глаз совершенно не радует, а потому люди взялись за лопаты и своими руками решили изменить ситуацию к лучшему.

Помочь им в этом вызвался проживающий здесь член Общественного совета города Ильхам НИГМАТУЛИН, который также возглавляет актив одного из домов квартала.

- Сегодня важный для нас день. Это не просто субботник, а серьезная и масштабная акция, которая имеет значение для всего города. Лиственница - очень красивое дерево, и мы постараемся, чтобы предоставленные нам саженцы прижились и стали радовать как местных жителей, так и гостей «Белорусского квартала». Я надеюсь, что совместная работа над облагораживанием микрорайона сплотит всех его жителей, и в дальнейшем мы вместе будем добиваться новых успехов, а взаимодействие между нашим кварталом и городскими властями будет становиться только теснее и плодотворнее, - подчеркнул Нигматулин.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Нехватка зеленых насаждений также вывела людей на субботник к школе № 4. Здесь новые деревья было решено высадить вдоль забора учебного заведения, а на помощь добровольцам пришел глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.

- Думаю, каждый понимает важность этой работы не только для нас с вами, но и для будущих поколений. Приятно видеть, что многие депутаты и организации вышли нам помочь и внести свой вклад в это большое дело. Но хочу заметить, что сегодня оно не закончится. Деревья еще маленькие, и за каждой аллеей мы закрепим кураторов, которые будут следить, чтобы саженцы не ломали, были политы и хорошо росли, - рассказал Сергей Павлович.

Его товарищем по лопате в этот день стал заместитель директора боровского ФОКа Дмитрий ЧЕРНОВ, многие годы проработавший в школе № 4 учителем физкультуры.

- Новые деревья не бывают лишними, тем более, когда по соседству появляются предприятия. Я очень тесно связан с этим районом, с этой школой, где я сам отработал много лет и где продолжает трудиться моя жена. Хочется выразить уважение и к директору, и к учителям, которые в свое время вложили в меня много сил, но сделать это не на словах, а помочь делом. И озеленение в таком случае очень хорошо подходит. К тому же у нас сложилась очень дружная команда добровольцев, которые всегда готовы участвовать в субботниках, будь то уборка берега Страдаловки или высадка саженцев, - рассказал Дмитрий Михайлович.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Спортсмены вообще очень хорошо зарекомендовали себя в «зеленом десанте». Сотрудники и воспитанники секций балабановского Центра физкультуры и спорта приняли участие в высадке лиственниц в сквере Воинской Доблести, где под руководством тренера по смешанным единоборствам Артема АЛЕКСЕНКО активно помогали членам волонтерского отряда, возглавляемого директором городского ДК Ириной НИКИФОРЕНКО.

- Мы с ребятами из спортклуба «Атом» всегда принимаем участие в подобных мероприятиях. Вообще, этот сквер, по моему мнению, очень важен для жителей нашего города не только как объект благоустройства, но и как место памяти и гордости за малую родину. Я думаю, многие, кто сегодня вышел сажать деревья, подчеркнут важность этой работы, но мы своим трудом хотим почтить память нашего земляка, капитана Королева, погибшего 30-го апреля 1984-го года, - подчеркнул Артем Дмитриевич.

Волонтеры же, в свою очередь, тоже отметили, что сквер для них имеет особое значение, и они чувствуют себя ответственными за его состояние.

- Для нас эта работа не нова, и экологическим проблемам волонтерский отряд уделяет очень много внимания. Мы ежегодно выходим и на Страдаловку, и на все другие участки, где возникает необходимость навести порядок. Сквер Воинской Доблести давно стал для нас «подшефной» территорией, где мы регулярно устраиваем субботники и различные акции. В прошлом году высаживали тюльпаны, теперь к ним добавились еще и лиственницы. Честно сказать, очень хочется, чтобы город становился красочнее, и надеемся в будущем все больше людей станут разделять нашу позицию, предпочитая своими руками создавать красоту, а не устраивать бардак, - поделилась Ирина Александровна.

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ

Но если субботник в сквере на ул. Капитана Королева прошел, как на одном дыхании, то на территории, расположенной рядом с братской могилой на улице Коммунальной, возникли трудности. Здесь добровольцы столкнулись с каменистым грунтом, работать с которым оказалось настоящим мучением. Бороться с неподатливой почвой выпало депутату Городской Думы Екатерине СУХАНОВОЙ, помочь которой своих сотрудников попросил известный балабановский предприниматель и меценат Сергей СВИРИДЕНКО.

- Нам, конечно, пришлось помучиться, но определенных успехов мы все же достигли. Я считаю, это очень значимое для города место, и оно стоит того, чтобы мы вкладывали силы в его благоустройство. Многие пожилые люди, с которыми мы работаем в центре «Душевный свет», хотели бы принять участие в этом субботнике, чтобы отдать дань уважения солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Поэтому я не могла остаться в стороне, - поделилась Людмила Михайловна.

Помимо Свириденко и Сухановой, навести порядок вместе со своими воспитанниками на этом участке также вызвался директор школы № 3 Виктор ЛОКТЮХИН. Но в силу сложившихся обстоятельств, выполнить это намерение они смогли двумя днями позже

- Так обстоятельства сложились, что в назначенный день помочь не получилось. Зато в четверг вышли, докопали необходимые под деревья лунки, а в пятницу ученики наших 8 классов посадили оставшиеся деревья. Сделать все одним днем не позволяет программа - конец года на носу, у ребят были важные контрольные. Вообще, мы много внимания уделяем состоянию памятника и довольно часто выходим на субботники. Что же касается лиственниц, то часть из них мы посадили и возле самой школы, чтобы в будущем немного затенить здание и защитить от ветра, - рассказал Локтюхин.

На территории сквера «Молодежный», за магазином «Родной», построенного по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», трудности возникли из-за открытости пространства, которое насквозь пронизывал холодный ветер. Озеленение должно стать завершающим штрихом в ее новом облике, однако сильный ветер заставил добровольцев изрядно потрудиться. Тем не менее работники, которыми руководила заведующая приемным отделением ЦРБ Екатерина БЕРЕЗОВА, справились с этой задачей назло стихии и при этом сохранили хорошее настроение и боевой настрой.

- Такой работой мне заниматься не впервой, и я очень надеюсь, что с этими саженцами все будет хорошо, и они станут достойным украшением нашего любимого города. На самом деле, работа плечом к плечу с людьми, которые абсолютно безвозмездно стараются на благо всех горожан, приносит настоящее удовольствие, и, честно сказать, я даже не заметила, как пролетело время. Надеюсь, что в будущем мы еще не раз этим же составом будем делать добрые дела, а желающих нам помочь с каждым днем будет становиться только больше, - рассказала Екатерина Владимировна.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК

Не забыли и про микрорайон Балабаново-1, где посадкой деревьев занимался глава Городского Собрания Сергей СУДАКОВ вместе с директором УК «РЭУ-1» Русланом ЖАДЬКОВЫМ.

Как отметил Сергей Алексеевич, необходимо помнить, что опустить саженец в землю - это только первый шаг, самая же важная работа начинается потом.

- Посадить дерево - дело нехитрое: взял лопату - и готово. А вот сделать так, чтобы маленький сажанец вырос в большое и красивое растение - совсем другое дело. Нужно их оберегать, следить, вскармливать. У нас достаточно агрессивная среда в плане температуры и экологии, да и некоторые жители относятся к благоустройству наплевательски. Поэтому хотелось бы верить, что люди все-таки проявят сознательность и будут следить за этими саженцами. Лиственница вообще хорошее растение, разве что зимой будет выглядеть скучновато, и это мы планируем исправлять в дальнейшем. Есть план, согласно которому каждая улица будет засаживаться преимущественно одним видом деревьев. Но, само собой, делать это мы будем постепенно, не вырывая и не выкорчевывая уже существующие деревья, а постепенно заменяя старые посадки новыми, - поделился своим видением Судаков.

В том, что к озеленению нужно подходить рационально и поэтапно, с Сергеем Алексеевичем согласился и Руслан Жадьков, отметивший, что для военного городка этот вопрос имеет очень большое значение.

- При желании можно засадить деревьями все вокруг. Но я считаю, что делать это нужно, не бездумно вкапывая саженцы в тех местах, где они через несколько лет станут причиной проблем и неудобств. Перед нами стоит задача - сделать эту работу качественно, заменяя старые и больные посадки новыми, где-то дополняя облик нашего микрорайона, где-то его чуть-чуть меняя, но делая это взвешенно и практично. Военный городок для нас имеет первостепенное значение, поэтому все работы здесь мы проводим с максимальной самоотдачей и позитивным настроем, - подчеркнул Руслан Викторович.

С НАДЕЖДОЙ НА ВЗАИМНОСТЬ

В целом субботник прошел, как и было задумано - продуктивно и быстро, что очень порадовало организаторов, а заодно создало правильный настрой для последующей работы.

- Все пятьсот ростков были высажены в городских микрорайонах. Значит, через несколько лет мы уже сможем увидеть первые плоды работы, и это по-настоящему здорово. Хочется верить, что такой пример волонтерского труда задаст верный тон, и в дальнейшем горожане будут с готовностью участвовать в субботниках, ближайший из которых пройдет уже в эту субботу, 13-го апреля, - подчеркнула заместитель главы администрации Балабаново по социальной работе Нина ФИЛАТОВА.

Совместный труд жителей, чиновников и парламентариев действительно можно назвать отличным примером, когда люди вместо обещаний или требований просто берут инициативу в свои руки и делают важную для всего города работу. И пусть злые языки обязательно назовут это пустой тратой сил, время все расставит по своим местам, и через десять лет в городе появятся новые аллеи, к созданию которых приложили руку сами балабановцы.

Степан ФЕДОРОВ

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