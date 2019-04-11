11.04.2019

Расскажи о своем герое



Самое ценное, что есть у человека, - это память. Именно она позволяет каждому из нас принимать решения, опираясь на опыт прожитых лет. Причем не всегда это личный багаж. Есть случаи, когда память одна у всей нации.

9 мая мы отметим величайший праздник нашей страны - 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день праздничные мероприятия состоятся в каждом поселении Боровского района, а по улицам городов и сел пройдет многотысячный «Бессмертный полк».

В прошлом году мы с семьей впервые приняли участие в этой акции, и эмоции, которые наполнили каждого из нас и тех, кто шел рядом, были  сильными и честными.

Тогда плечом к плечу мы несли в своих руках фотографии настоящих героев, тех, кто смог отстоять свободу и величие нашей страны, тот, кто смог сделать все, чтобы мы жили мирно и счастливо. И самой дорогой платой с нашей стороны  за этот подвиг может быть память.

В преддверии Дня Победы редакция «Недели Боровского района» объявляет проект «Имя героя», принять участие в котором могут все жители Боровского района. Мы предлагаем вам поделиться воспоминаниями о своих героических предках - генералах и солдатах, ученых и медработниках, тружениках тыла и тех, кто смог выжить в годы страшной войны. Каждый из них заслуживает нашего уважения и благодарности.

Оформляйте свои истории в электронном виде (12 шрифт, ½ страницы), прикладывайте фотографии и присылайте на редакционную почту  nedelybalabanova@yandex.ru с пометкой «ИМЯ ГЕРОЯ» до 28 апреля включительно.

Накануне 9 мая в группе «Новости Боровского района» и в газете «Неделя Боровского района» мы опубликуем истории героев, которыми должен гордиться каждый.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»

Новый сквер будет народным!

Точка перед выборами

Территория самоуправления

Удочка на миллионы

В чем правда?

Чужакам здесь не место
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
14
апреля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление