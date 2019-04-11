Расскажи о своем герое

Самое ценное, что есть у человека, - это память. Именно она позволяет каждому из нас принимать решения, опираясь на опыт прожитых лет. Причем не всегда это личный багаж. Есть случаи, когда память одна у всей нации.

9 мая мы отметим величайший праздник нашей страны - 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день праздничные мероприятия состоятся в каждом поселении Боровского района, а по улицам городов и сел пройдет многотысячный «Бессмертный полк».

В прошлом году мы с семьей впервые приняли участие в этой акции, и эмоции, которые наполнили каждого из нас и тех, кто шел рядом, были сильными и честными.

Тогда плечом к плечу мы несли в своих руках фотографии настоящих героев, тех, кто смог отстоять свободу и величие нашей страны, тот, кто смог сделать все, чтобы мы жили мирно и счастливо. И самой дорогой платой с нашей стороны за этот подвиг может быть память.

В преддверии Дня Победы редакция «Недели Боровского района» объявляет проект «Имя героя», принять участие в котором могут все жители Боровского района. Мы предлагаем вам поделиться воспоминаниями о своих героических предках - генералах и солдатах, ученых и медработниках, тружениках тыла и тех, кто смог выжить в годы страшной войны. Каждый из них заслуживает нашего уважения и благодарности.

Оформляйте свои истории в электронном виде (12 шрифт, ½ страницы), прикладывайте фотографии и присылайте на редакционную почту nedelybalabanova@yandex.ru с пометкой «ИМЯ ГЕРОЯ» до 28 апреля включительно.

Накануне 9 мая в группе «Новости Боровского района» и в газете «Неделя Боровского района» мы опубликуем истории героев, которыми должен гордиться каждый.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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