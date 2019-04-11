Первый блин

Пожароопасный сезон в Боровском районе начался с конфузов.

В этом году пожароопасный сезон в Боровском районе начался со срыва смотра пожарной техники сельских поселений. И хотя позже готовность добровольных огнеборцев все же проверили, всплыли другие проблемы.

Оказывается, в работе некоторых местных пожарных дружин имеется временной перерыв на зимнее время, который заканчивается только 10 апреля. До этой даты помощи при возгорании селянам приходится ждать из Боровска. А когда пожарная машина исчерпывает при тушении весь запас воды, то восполнить его не всегда возможно.

Одной из главных проблем во время тушения пожаров в отдаленных населённых пунктах является нехватка воды. Даже «залитая» до предела пожарная машина на своем собственном запасе сможет работать минут двадцать, после чего цистерна пустеет, и возникает необходимость в дозаправке. Но если в городах эту проблему решают с помощью системы центрального водоснабжения через пожарные гидранты, то на территории сельских поселений приходится использовать специально создаваемые для этих целей пожарные водоемы.

Однако владельца бани в деревне Шемякино не спас даже такой пруд. Дело в том, что из-за таяния снега дорогу к резервуару размыло, и прибывшие на место тушения добровольцы просто не смогли к нему подъехать. Воду для тушения пришлось брать в соседнем населенном пункте, что сказалось на оперативности и качестве работы. Благо, прибывший на место расчет МЧС смог добраться до заветного водоема и вспыхнувшую баню удалось потушить до того, как огонь перекинулся на жилое строение.

- Хочется отметить, что при оборудовании пруда мы соблюли все необходимые требования и регулярно его окапываем и следим за общим состоянием. Да и добровольная команда сработала очень хорошо и слажено. Но, к сожалению, погодные условия сыграли злую шутку. На будущее мы на всякий случай установим в поселении пятитонную бочку, а на въезде будет оборудован специальный пожарный гидрант, - отметил глава администрации сельского поселения «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.

Продумать абсолютно все нюансы на деле практически невозможно. В случае с пожаром в Шемякино возникшую задержку удалось компенсировать благодаря оперативности и профессионализму пожарных, чего нельзя сказать о возгорании на улице Межура в деревне Серединское.

Как рассказали очевидцы, пожарной бригаде к месту происшествия пришлось добираться аж сорок километров. Ничего удивительного в том, что дом спасти не удалось. Что же до местной добровольной пожарной команды, то она еще просто не успела заступить на дежурство.

- Наши добровольцы готовы приступить к тушению начиная с 10-го апреля. Оборудование у них готово, личный состав тоже. Что же касается пожара на Межуре, то нужно понимать, что сотрудники МЧС тоже не всесильны. Вокруг дома глухой трехметровый забор, который в два счета не преодолеть, поэтому как-то помочь со стороны было достаточно затруднительно, - рассказала глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

С одной стороны, каких-то претензий к людям, которые исключительно по собственному желанию взялись за такое важное дело, как тушение пожаров быть не может. Но то, что этой весной добровольные команды очень долго приходят в себя после «зимней спячки» - факт.

И если в дальнейшем помощники из народа будут работать также вальяжно, как у них проходит подготовка, то кадровым огнеборцам до конца пожароопасного сезона придется несладко.

Степан ФЕДОРОВ

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