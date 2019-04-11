Проект общественного мнения «Точка зрения»

В этот раз опросы, проведенные на площадке «Новости Боровского района» в «ВКонтакте», оказались объединены одной темой - прогулками на свежем воздухе. Насколько он свеж, мы спрашивать не стали, но о безопасности и экипировке боровчан поинтересовались.
В итоге наши подписчики дали ответы на предложенные вопросы, а анонимность позволила им смело заявить, почему они не хотят носить куртку президента.
ДОРОГОЙ «ПРЕЗИДЕНТ»
Весна - это время, когда пора обновлять гардероб. А поскольку в сети появилась информация о том, что «Военторг» запустил в продажу за 7090 рублей за штуку демисезонную куртку, в которой президент Владимир ПУТИН ездил на знаменитую рыбалку в Тыву, мы спросили у боровчан: хотят ли они иметь в своем гардеробе куртку, как у Путина? Оказалось, что желание хоть в чем-то походить на президента у большинства отбила цена.
Да, обязательно куплю - 7%
Нет, она столько не стоит - 77%
Купил бы, но у нас с президентом разные стили - 10%
Куплю, если дадут гарантию, что клевать будет - 7%
ПОЧТИ БОСИКОМ
Росстат всегда что-то считает. На этот раз он опросил, проанализировал, а потом обнародовал данные социологических исследований достатка россиян. Согласно данным, 79% россиян испытывают финансовые трудности вплоть до того, что треть опрошенных не может позволить себе купить хорошую сезонную обувь.
Учитывая, что уровень жизни в Боровском районе считается довольно хорошим, то «Неделя» полюбопытствовала: по карману ли местным жителям сезонная обувь?
Да, она вполне доступна каждому - 10%
Цены зверские, только кожзам покупаю - 49%
Если покупать обувь на несколько лет, то можно и кожаную позволить себе - 29%
Наши предки в лаптях ходили, и я буду! - 12%
ХОДИ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ
Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков напала на пожилого мужчину на территории лесной зоны Страдаловки. Однако представитель ОМВД по Боровскому району опроверг ее. Он уверил, что в данном случае имел место незначительный конфликт, который не вылился ни в какие преступные действия. И вообще, жители города могут, не опасаясь за свою безопасность, прогуливаться по привычному маршруту.
Со своей стороны, мы решили поинтересоваться у наших подписчиков: чувствуют ли они себя в безопасности на территории Боровского района?
Да, мне не страшно ходить по улицам даже ночью - 35%
Опасаюсь даже в светлое время суток - 43%
Мою безопасность обеспечивает газовый баллончик - 5%
Я сам себя боюсь - 17%