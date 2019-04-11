Жители Кабицына спланировали жизнь по новым правилам

На минувшей неделе в Кабицыне состоялась встреча нового руководства управляющей организации «Кабицыно», которая недавно присоединилась к группе компаний «Чип», и председателей домовых комитетов микрорайона «Молодежный».

К этому мероприятию сторона УК подошла основательно, в течение предшествующего встрече месяца готовила ответы на вопросы местных жителей, касающиеся их общего дальнейшего взаимодействия. В основном они вращались вокруг двух главных тем, волнующих население, - пути решения давней проблемы с поставкой ресурсов, в первую очередь воды, а также наведения порядка в домах и на прилегающих к ним территориях.

Свое выступление представители управляющей компании начали с информирования представителей домов о финансовом состоянии принятых в управление группой «Чип» организаций. А также сделали акцент на правовых нормах по теме ЖКХ, чтобы собственники жилья знали свои права и обязанности.

- Жители являются непосредственными контролерами качества предоставляемых услуг и расходования средств, - подчеркнул руководитель группы компаний «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. - Но для того чтобы требовать что-то от управляющей компании, нужно понимать, какие расходы заложены в тариф и насколько он экономически обоснован и соответствует текущим рыночным реалиям. В любом тарифе управления многоквартирными домами важно отделять, какая сумма идет на содержание жилья (обеспечение температурного режима, осмотр имущества, содержание общедомовых коммуникаций, уборка территории), а какая направляется сугубо на текущий ремонт (приведение в порядок мест общего пользования, замену износившихся сантехнических труб, ремонт подъездов, входных групп). Мы имеем успешный опыт соответствующего постатейного разделения тарифа, планирования совместно с Советами домов и проведения работ по текущему ремонту, а вместе с этим улучшения качества жизни жителей в рамках предлагаемого тарифа.

Диалог получился конструктивный, поскольку жители с удовольствием откликнулись на призыв вносить свои предложения в план работ. Теперь их обсудят на общедомовых собраниях, которые проведут по каждому из адресов.

Кроме того, на 21 апреля УК «Чип» запланировала проведение праздника микрорайона, который соединит в себе субботник и развлекательную программу. Таким образом частные коммунальщики намерены сплотить жителей микрорайона и заложить традицию совместного бережного отношения к месту, которое для них является общим домом.

Анна КНЯЗЕВА

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